AfrotroniX élu meilleur artiste africain au Hollywood African Prestigious Awards

HAPAWARDS 2022 a honoré les dirigeants de la communauté américaine et africaine, les personnalités politiques internationales, les dignitaires, les philanthropes, les célébrités et les stars.



En tant qu'organisation qui célèbre les réalisations exceptionnelles d'artistes dans divers genres de divertissement, sa vision est de continuer à mélanger les cultures, à promouvoir la beauté et la richesse de l'Afrique et de l'Amérique.