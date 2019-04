O torneio de futebol ‘Africa Challenge Cup’ será um grande evento de networking a todos os participantes do Fórum Africano de Energia (FAE), que irá ocorrer em 10 de junho no Estádio do Restelo (Belenenses) em Lisboa, Portugal, para arrecadar fundos às vítimas. A EnergyNet (www.EnergyNet.com) (organizador da FAE) já doou £ 20.000 para esforços […]

O torneio de futebol ‘Africa Challenge Cup’ será um grande evento de networking a todos os participantes do Fórum Afri...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...