Le président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), Akinwumi Adesina, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus ainsi que Leith Greenslade de JustActions et Winnie Byanyima du Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida ont remporté, le week-end dernier, le prix « Distinguished Fellowship » 2020 décerné par l’Académie de santé publique, organisme phare de l’Institut ouest‑africain de santé publique (WAAPH).

« En raison de la pandémie de Covid-19, une cérémonie en l’honneur des lauréats aura lieu en 2021 », ont déclaré les responsables de l’Académie, en ajoutant que ceux-ci seraient informés des modalités de la cérémonie organisée en mode virtuel.

Distingués pour leurs rôles déterminants et avérés en faveur de l’équité, de l’apport de soins de santé d’une meilleure qualité et du bien-être pour tous, les quatre lauréats ont été sélectionnés par de jeunes professionnels de la santé publique exerçant en Afrique.

« Tous les quatre ont été récompensés pour le style novateur de leur leadership, qui encourage les jeunes responsables du secteur de la santé publique à faire tout leur possible pour améliorer les choses durant l’exercice de leur mission », selon le communiqué de l’Académie.

« Akinwumi Adesina a été récompensé pour le rôle déterminant pour conduire rapidement la Banque à assurer à l’Union africaine et à une partie de ses États membres la protection financière dont ils avaient besoin pour freiner la progression de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Il a également assumé un leadership éclairé à la Banque africaine de développement, qui a permis d’élaborer les plans d’action mis au service des économies et des systèmes de santé africains durant la pandémie et pour l’après‑Covid‑19 », peut-on lire dans le communiqué.

Le prix « Distinguished Fellowship » est la récompense la plus élevée dans le « registre des associés » de l’Académie. Il est décerné pour le leadership exceptionnel joué par ses récipiendaires et des services que ceux-ci rendent à l’humanité en améliorant la condition de vie des populations et en encourageant les jeunes dirigeants à exceller dans leur mission de santé publique.

Tedros Ghebreyesus a été récompensé pour avoir mené l’OMS à prendre des mesures d’intervention face à la pandémie axées sur l’équité et le service de tous, notamment grâce aux méthodes mises en place pour éliminer le « nationalisme vaccinal » après la pandémie. Leith Greenslade a été distinguée pour avoir organisé une sensibilisation internationale sur la pneumonie infantile en tirant parti des partenariats public-privé et des organismes philanthropiques. Winnie Byanyima a été récompensée pour son travail « inlassable » pour faire en sorte que les populations victimes du VIH, touchées par la pandémie, ne soient pas oubliées.

« Je suis très honoré d’avoir été choisi, avec Tedros Ghebreyesus, Winnnie Byanyima et Leith Greenslade, pour le prix « Distinguished Fellowship » de l’Institut ouest-africain de santé publique, a déclaré Akinwumi Adesina. Malgré tous les obstacles, l’Afrique et le reste du monde viendront à bout de cette pandémie. »

L’Institut ouest-africain de santé publique est le principal organisme régional de développement sanitaire non gouvernemental consacrant sa mission à la création d’environnements porteurs, à la formation et à l’enseignement professionnel, à la définition de normes en matière de recherche et aux services de conseil et de consultation. L’Institut est un organisme constitué de membres, dont l’activité est axée sur la création d’un réseau de praticiens de la santé publique hautement qualifiés et compétents. Il veille également au respect de la charte régionale de santé publique.

