AFRIQUE Akon fait appel à l'intelligence artificielle pour développer sa vision de l'énergie verte en Afrique

Alwihda Info | Par AetosWire - 11 Avril 2019 modifié le 11 Avril 2019 - 07:26

Akon Lighting America s'associe au Groupe A MondoBrain, leader de l’Intelligence Artificielle pour fournir des solutions énergétiques les plus performantes et les plus durables en Afrique et en Amérique.

Le philanthrope, homme d’affaires et artiste aux cinq nominations des Grammy Awards, Akon a annoncé la signature d'un partenariat officiel entre Akon Lighting America (ALA) et Groupe A MondoBrain, leader de solutions d'intelligence artificielle. Au bénéfice de toute l’Afrique en commençant par les îles Comores, ce partenariat a pour but d’exploiter le pouvoir de l'intelligence artificielle dans le développement et la fourniture de solutions énergétiques durables dans le monde entier. L'annonce a été finalisée lors d’une prise de parole d’Akon au cours du sommet sur le financement des technologies propres à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.



Akon - « Je suis un fervent partisan de combiner nos forces au sein d’un partenariat avec les technologies de pointe pour nous aider à lutter contre le changement climatique et à avoir un impact positif sur la vie des gens. Il est indispensable d’intégrer des technologies telles que l'intelligence artificielle à nos nouvelles solutions d'énergie durable », a déclaré Akon. « En nous associant au Groupe A MondoBrain, nous nous engageons grâce à l’Intelligence Artificielle à transformer en réalité la promesse de solutions énergétiques durables et efficaces pour les habitants d'Amérique et d'Afrique. »



Depuis 2013, Akon est activement impliqué dans la fourniture de solutions énergétiques durables aux populations défavorisées et rurales. Ainsi l'initiative Akon Lighting Africa avec des projets actifs dans plus de 16 pays a été lancée. Aujourd'hui, avec Akon Lighting America, la star musicale cherche à tirer parti de son expérience et à collaborer avec des partenaires comme Groupe A MondoBrain pour créer des solutions d'énergies renouvelables reproductibles, évolutives et rentables à travers toute l'Afrique, ainsi que dans les zones de logement à faible revenu aux Etats-Unis.



Selon les fondateurs du Groupe A MondoBrain, Idrisse Ahamed & Augustin Huret, l'intelligence artificielle sera en mesure de jouer un rôle moteur pour la mission d'Akon Lighting America à l'échelle mondiale. « En termes simples, l'Intelligence Artificielle peut être utilisée pour prendre les meilleures décisions, les plus intelligentes », a déclaré Guy Liegaux, vice-président exécutif de Mondobrain. "Nous sommes impatients d'aider l'équipe d'Akon à exploiter leurs données pour optimiser la prise de décision depuis la conception de la solution, la planification jusqu’à la mise en œuvre."



L’initiative mondiale ALA (Akon Lighting America) a pour objectif de responsabiliser le monde entier et améliorer les conditions de vie en répondant à des besoins essentiels, tels que l’électricité et l’eau potable grâce à des solutions énergétiques durables.



Groupe A MondoBrain est un fournisseur de premier plan de solutions d’intelligence augmentée ayant une expérience des secteurs financier, de l'ingénierie et de l'agriculture ayant des racines profondes en Afrique. L’offre principale de l’organisation est la plateforme MondoBrain nombreuses fois primée, utilisée par des gouvernements et des organisations privées du monde entier pour optimiser les décisions de performance et gérer les indicateurs de performance stratégiques.





