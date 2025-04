Alerte à la Fraude : Mise en Garde Importante de l'Ambassade de France au Tchad à l'attention des anciens combattants, de leurs familles et ayants droit

Informations Essentielles à Retenir :





Nature des Pratiques Frauduleuses : Des individus ou des organisations non autorisées contactent les anciens combattants et leurs proches, réclamant le versement de sommes d'argent en contrepartie de prétendues démarches administratives nécessaires à l'obtention de leurs droits.

Absence Totale d'Exigence de Paiement : L’Ambassade de France au Tchad tient à informer clairement qu'elle n'exige jamais aucun paiement pour le traitement des dossiers relatifs aux droits des anciens combattants. Il est crucial de comprendre qu'aucune somme d'argent ne doit être versée à un intermédiaire, quel qu'il soit, dans le cadre de ces démarches.

Gratuité des Démarches Officielles : Toutes les procédures officielles concernant les droits des anciens combattants sont entièrement gratuites et doivent être effectuées directement auprès des services compétents de l’Ambassade de France au Tchad.



Conseils Cruciaux pour les Anciens Combattants et leurs Familles :





L’Ambassade de France au Tchad exhorte les anciens combattants et leurs familles à la plus grande vigilance. En cas de doute, ou si vous êtes contacté par une personne vous demandant de l'argent en lien avec votre pension ou des démarches administratives, il est impératif de contacter immédiatement l’Ambassade de France au Tchad pour effectuer une vérification et obtenir des informations fiables.





Cette mise en garde vise à protéger les anciens combattants et leurs proches contre les tentatives d'escroquerie et à leur assurer que les démarches légitimes se font de manière transparente et gratuite auprès des services officiels.