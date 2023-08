Alerte précoce au Tchad : DHSF et REDHAC s'unissent pour le suivi électoral

Lors de son discours d'ouverture, le président national, Layibé Tourdjoumane, a souligné que cette initiative vise à favoriser l'élargissement de l'espace civique en encourageant l'appropriation et l'utilisation des instruments liés à la démocratie et à la bonne gouvernance.



L'objectif est également d'améliorer le suivi des élections, de partager des expériences sur les mécanismes de paix et de réconciliation nationale, et de formuler des recommandations au niveau national, régional et international concernant les défis rencontrés lors du processus électoral sur le terrain.



De son côté, le représentant du REDHAC, Norbert Kamgaing, a rappelé la situation difficile que traverse le Tchad, suite au "Dialogue National Inclusif et Souverain" du 20 août 2022. Le pays se trouve maintenant dans une deuxième phase de transition de 18 mois sans agenda concret.



C'est dans ce contexte que le REDHAC, en tant que précurseur, a rapidement intégré le Tchad dans son programme de projets. L'objectif est de faire en sorte que les libertés fondamentales et la protection légale des défenseurs des droits deviennent une réalité, tout en consolidant les institutions démocratiques, en favorisant la cohésion sociale, la paix et la réconciliation nationale, une cause qui concerne l'ensemble des citoyens et citoyennes du Tchad.