Algérie : lutte contre la fraude, le baccalauréat sous haute surveillance

Le baccalauréat algérien est reconnu en France, qui reste la principale destination des diplômés algériens.



L'importance de cet examen pour la poursuite des études et l'avenir des élèves pousse certains à recourir à la fraude, en utilisant notamment les nouvelles technologies de communication.

Baccalauréat en Algérie : une semaine intense d'épreuves.



Pour les autorités, chargées de préserver la crédibilité du baccalauréat algérien, la lutte contre la triche est devenue une véritable obsession.



En plus des méthodes classiques de surveillance renforcée dans les centres d'examen, l'Algérie a adopté des mesures plus radicales pour empêcher l'accès à l'université à ceux qui ne le méritent pas.



La fraude au baccalauréat et aux autres examens de fin de cycle scolaire est désormais considérée comme un délit pénal.



Le dispositif législatif a été renforcé et, chaque année, des arrestations suivies de lourdes condamnations des tricheurs et de leurs complices sont rapportées. La justice agit fermement, et les autorités algériennes ont mis en place des mesures supplémentaires pour prévenir toute tentative de fraude.