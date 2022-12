Allemagne : une tentative de coup d'État déjouée, 25 arrestations

"Notre ambassade à Berlin a rapidement envoyé une demande au parquet allemand pour obtenir des explications sur les circonstances de son arrestation. Dans le même temps, la mission diplomatique se déclare prête à lui fournir l'assistance consulaire et juridique nécessaire, et commente activement l'évolution de la situation", a déclaré Mme Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.



"Quant à l'évaluation de ce qui s'est passé en général, nous considérons qu'il s'agit d'une affaire strictement interne à l'Allemagne. Mais, une fois de plus, nous ne disposons pas d'informations permettant de faire un commentaire général", a-t-elle ajouté.



Plus tôt, le bureau du procureur général allemand avait annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Au cours d'une opération de grande envergure, à laquelle ont participé environ 3.000 policiers, les services spéciaux allemands ont arrêté 25 des 50 suspects lors de l'une des plus importantes opérations de l’Allemagne d’après-guerre.



Des perquisitions ont eu lieu dans onze des seize États fédéraux allemands, dans plus de 130 maisons et appartements. L'organisation suspecte s'est avérée importante avec un réseau bien développé, comptant dans ses rangs un héritier des princes prussiens, un responsable politique, des militaires haut placés, ainsi que des militaires des forces spéciales de la Bundeswehr. Parmi les personnes détenues se trouve une citoyenne russe, Vitalia B. Elle aurait aidé les suspects à joindre des représentants russes.