Alwihda Info enregistre 2 millions de visites en août

Le journal en ligne Alwihda Info a enregistré le mois dernier plus de deux millions de visites. Objet d'une censure inexplicable par les autorités tchadiennes, l'organe a rencontré quelques difficultés de visibilité l'année dernière avant de recouvrer sa santé grâce à une stratégie de diversité de ses produits lancée par sa direction. Le site a franchi les deux millions au mois d'août 2018. Les résultats ont encouragé les annonceurs à multiplier les demandes de partenariat et de publicité. Toutefois, nous veillons à ne pas rendre le site inaccessible.



L'augmentation du nombre de visiteurs a été aussi possible grâce à la ligne éditoriale indépendante et impartiale. Alwihda s'est refusé depuis sa rénovation en 2010, de publier des articles de type diffamatoires ou qui portent atteintes à la vie privée des gens.



Nous rassurons les lecteurs d'un accès optimal au site internet et d'une meilleure présence sur les réseaux sociaux.