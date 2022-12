Amalkher Djibrine Souleymane s'explique sur son départ de l'ECOSOCC

Selon elle, sa démission serait la conséquence d'un dysfonctionnement et de perturbations orchestrées par quelques fonctionnaires de la commission de l'UA, recrutés pour assurer le secrétariat administratif au sein de l'organe consultatif et dont les membres sont élus par l'assemblée générale.



"Ces derniers s'arrogent des pouvoirs qui ne sont pas les leurs, en dépit des injonctions des officiels élus et des pays membres de l'UA. Par ce comportement, ils privent les membres élus de l'organe de leur droit de décider de la destinée de l'organe", poursuit Amalkher Djibrine Souleymane.



Djibrine Souleymane Amalkher dénonce la mauvaise gestion administrative et du budget programme alloué à l'ECOSOCC.



Elle accuse enfin la présidence de la Commission de l'UA qui selon elle suspend certains membres élus de l'organe consultatif en violation de tous les statuts et règlements de l'ECOSOCC, sans même attendre l'assemblée générale qui est l'organe habilité à délibérer sur ce cas.