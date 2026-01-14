Ambassade du Tchad à Moscou : une deuxième rencontre fructueuse avec le secteur privé russe

Mahamoud Adam Bechir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Fédération de Russie, s’est entretenu, ce mercredi 14 janvier 2026, avec une délégation d’investisseurs russes.



Cette audience, à laquelle assistait également Ahmat Moussa Tcharimi, premier conseiller de l’ambassade, marquait la deuxième rencontre de travail consacrée au renforcement des partenariats économiques.



Les échanges, auxquels a pris part Boris Anatolievitch, directeur général de la société MET INVEST SARL, ont porté sur un large éventail d’opportunités d’investissement. Un examen approfondi des secteurs porteurs de l’économie tchadienne a permis d’identifier des axes de coopération mutuellement bénéfiques, et de jeter les bases de futures collaborations.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’ambassade pour promouvoir un climat des affaires attractif, et faciliter le dialogue entre les opérateurs économiques russes et les potentialités du Tchad.