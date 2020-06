Andersen Global signe son premier accord de collaboration au Tchad

SAN FRANCISCO - Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec Kreich Avocats, un cabinet juridique indépendant à service complet, tchadien, marquant ainsi les débuts de l’organisation dans le pays à l’heure où cette dernière continue d’étendre sa plateforme en Afrique.



Le directeur général du bureau, Abdelkérim Kreich, a fondé le cabinet basé à N’Djamena en 2015, et offre une expertise juridique à des clients basés au Tchad et dans la sous-région de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC). L’équipe de dix professionnels représente les intérêts d’entreprises locales, d’institutions publiques et de plusieurs filiales de sociétés multinationales dans des secteurs tels que la banque et la finance, les télécommunications, les médias, l’énergie, la santé, la pharmacie et l’aviation.



« Lorsque nous avons fondé ce cabinet, nous nous sommes fixé comme objectif de devenir le cabinet juridique le plus prisé et le plus fiable du Tchad », a déclaré Abdelkérim Kreich. « La collaboration avec Andersen Global va nous permettre d’élargir notre offre de services au-delà du Tchad et de la CEMAC, tout en conservant nos valeurs et notre vision qui sont de fournir les meilleurs services de leur catégorie à nos clients, et ce, de manière transparente. Nous sommes impatients de travailler avec les cabinets membres et les cabinets collaborateurs d’Andersen Global dans nos pays voisins, le Nigeria, le Niger et le Cameroun, ainsi que dans le reste du monde. »



Le président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, Mark Vorsatz, a confié pour sa part : « L’Afrique continue d’être un marché important pour le commerce mondial, et notre organisation a des plans ambitieux en termes de poursuite de ses efforts d’expansion sur le continent. Abdelkérim et son équipe ont fait la preuve de leur engagement envers l’indépendance et de leur passion pour l’intendance, et ils s’efforcent de faire une différence au Tchad en établissant la norme pour les praticiens du droit. L’ajout de Kreich Avocats constitue une nouvelle pierre angulaire de notre plateforme en Afrique. »



Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier.