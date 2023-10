AFRIQUE Angola : deux accords de prêt de 124 millions $ pour un projet d’assainissement dans 4 villes côtières

Alwihda Info | Par Afdb - 6 Octobre 2023



Le projet d’assainissement inclusif des villes côtières s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement angolais pour améliorer la fourniture de services d’eau et d’assainissement aux populations.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a signé, mardi 3 octobre 2023, deux accords de prêt d’un montant total de 124,4 millions de dollars en faveur du gouvernement angolais. Ces accords permettront d’améliorer l’accès à des services d’assainissement durables et résilients au changement climatique dans quatre villes côtières angolaises qui comptent 1,4 million d’habitants.



Les accords ont été signés à Luanda, la capitale du pays, par la ministre angolaise des Finances, Vera Daves de Sousa, et le responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement en Angola, Pietro Toigo.



Le soutien financier du Groupe de la Banque est composé d’un prêt de 75 millions de dollars de la Banque africaine de développement et d’un autre prêt de 49,4 millions de dollars du Fonds Africa Growing Together (AGTF). Il concerne les villes de Benguela, Baía Farta, Catumbela et Lobito, dans l’ouest de l’Angola. L’AGTF est un fonds de cofinancement doté de deux milliards de dollars, parrainé par la Banque populaire de Chine et administré par la Banque africaine de développement.



Mme de Sousa, qui est également gouverneure de la Banque africaine de développement pour l’Angola, a exprimé la reconnaissance de son gouvernement envers l’institution pour les efforts de développement qu’elle déploie en Angola dans de multiples secteurs.



« Nous nous engageons sur la voie de la transformation, et cet accord historique renforce notre volonté d’améliorer les services d’assainissement et le cadre de vie de nos concitoyens, ce qui aura un impact significatif sur leur bien-être », a déclaré la ministre angolaise des Finances.



Le projet d’assainissement inclusif des villes côtières s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement angolais pour améliorer la fourniture de services d’eau et d’assainissement aux populations. Il est conforme à sa stratégie de développement « Angola 2050 », qui promeut la fourniture d’infrastructures et de services d’eau et d’assainissement durables et résilients au changement climatique.



La zone du projet est un pôle économique et logistique important pour l’Angola. Le projet devrait améliorer la situation sanitaire et socio-économique des populations locales. L’accès aux services d’assainissement est essentiel pour répondre aux besoins de santé d’une population croissante, d’une urbanisation en expansion et du développement socio-économique du pays.



« Le gouvernement angolais a fait un grand pas en avant pour promouvoir des conditions de vie propres et hygiéniques pour les communautés des quatre villes côtières. Nous sommes ravis de lancer un projet intégré innovant qui combine des éléments d’investissement dans les infrastructures, de soutien aux opérateurs du secteur privé, d’assainissement piloté par les communautés et de gouvernance pour améliorer la durabilité des services publics », a souligné M. Toigo. Le responsable pays de la Banque africaine de développement en Angola a noté que le projet permettrait de tirer des leçons et une expérience précieuses, d’impulser des changements dans le secteur et d’étendre au reste du pays des initiatives similaires.



Outre la résolution des problèmes critiques d’assainissement, le projet comprend la construction de réseaux d’égouts, d’usines de traitement des eaux usées et des boues fécales, l’amélioration des chaînes de valeur dans le domaine de l’assainissement et le renforcement des capacités. Ces initiatives s’inscrivent parfaitement dans la vision du gouvernement angolais d’un avenir plus sain et plus durable et dans les Objectifs de développement durable.





