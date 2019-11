Angola participa no fórum da paz em Paris

Angola participa no Fórum da Paz de Paris (França), com uma delegação chefiada pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. O evento, que teve inicio nesta terça-feira e com fim previsto para quarta-feira (13), tem como como foco o multilateralismo, a educação, o combate à pobreza, as mudanças climáticas e a cibernética. […]

