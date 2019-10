Ansongo : Lancement d’un Projet de Réduction des Violences Communautaires avec L’appui de la MINUSMA

Le 16 octobre 2019, à Seyna Bella, à 6 km de la commune rurale d’Ansongo, dans la région de Gao, la MINUSMA a inauguré avec les autorités locales un projet de réduction des violences communautaires (CVR) portant sur la construction et l’équipement d’une unité de conservation d’oignons.

Au cours d’une cérémonie présidée par l’adjoint au préfet, en présence du vice-président de l’autorité intérimaire, de l’adjoint au maire, des chefs coutumiers et traditionnels de la localité, la MINUSMA a procédé à la remise officielle de ce projet. « L’égalité des chance est au cœur de notre réflexion communautaire, à travers chaque projet, à travers chaque action, nous sommes soucieux de proposer la même qualité de service à chaque habitant de ce territoire quelle que soit son ethnie ou sa religion de référence. Parfois, c’est facile et parfois cela prend plus de temps. Notre objectif de contribuer à la réduction de la violence communautaire pour la cohésion sociale à Ansongo est atteint. A cette valeur d’égalité des chances, je souhaite ajouter la solidarité car elles sont complémentaires », a déclaré M. Marcello Cassanelli, Représentant du Chef du Bureau de la MINUSMA à Gao.

Ce projet, initié par le conseil communal de la jeunesse d’Ansongo, touche 219 bénéficiaires directs, dont 127 femmes, en plus de 8 075 bénéficiaires indirects. Il a été financé par la MINUSMA à hauteur de près de 27 millions de francs CFA, avec une contribution communautaire de 1 277 000 FCFA. Aussi, ce projet a employé plus de 100 jeunes à risque et a contribué à accroître la cohésion par le brassage des jeunes issus des différentes communautés à travers trois séances de sensibilisation. Il a également facilité l’autonomisation de 90 femmes et le renforcement de leur leadership communautaire. « L’intérêt de cette unité n’est pas à démontrer car la quantité d’oignon produite à Ansongo n’est un secret pour personne. Ce projet a contribué à réduire les violences communautaires à travers l’octroi de travail rémunérateur aux jeunes et femmes exposés aux tentations des terroristes », a soutenu M. Al Mahmoud Souleymane Maiga, adjoint au maire de la commune rurale d’Ansongo.

Depuis 2013, le bureau régional de la MINUSMA à Gao a financé 48 projets CVR, dont 16 dans le cercle d’Ansongo pour un montant global d’environ 815 millions de francs CFA. Pour seulement l’année 2019, sur huit projets, le cercle d’Ansongo a bénéficié de cinq projets pour un montant total d’environ 150 millions de francs CFA. « Nous disons à la MINUSMA que nous ne ménagerons aucun effort pour l’entretien de l’unité et un usage judicieux au niveau de la commune. L’accompagnement de la mairie ne manquera pas pour les jeunes qui sont bénéficiaires de ce projet. Nous sommes persuadés que cette unité, dans les mois à venir, servira de vecteur de relance à l’économie locale », a promis Al Mahmoud Souleymane Maiga, adjoint au maire de la commune rurale d’Ansongo.

L’adjoint au préfet, M. Amadou Oumar Kida, et le vice-président de l’autorité intérimaire, M. Mouctar Kabangou Maiga, ont exprimé leur satisfaction pour la réalisation des différents projets dans le cercle d’Ansongo, et précisément ce projet d’unité de conservation d’oignons.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/ansongo--lan...