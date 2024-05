Aouzou promet une victoire au 1er tour au candidat de la coalition pour Un Tchad Uni

Dans un message limpide, la cheffe de mission a expliqué à la population de la ville d’AOUZOU le programme du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, lequel programme dont l’aboutissement est l’épanouissement du peuple tchadien.



Selon elle, parmi les dix (10) candidat, il n’y a que MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, qui un projet clair pour le développement du Tchad. C’est pourquoi, elle appelle ses frères et sœurs d’AOUZOU à voter massivement en sa faveur.



La population d’AOUZOU, quant à elle à travers ses différents représentants de voter en faveur de MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, en battant tous les records de précédente élection présidentielle. La population d’AOUZOU a remercié par ailleurs, la cheffe de mission d’avoir effectué le déplacement de leur ville en balayant d’un revers de la main, toutes les rumeurs d’insécurité et autres dangers.



« Nous allons voter pour MAHAMAT parce que tu as pris tous les risques en venant jusqu’ici à AOUZOU » lance un jeune dans la foule.



La délégation reprend son chemin étant rassuré de sa victoire à AOUZOU.