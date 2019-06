Appel à candidatures : Le Prix APO Group de la Journaliste Africaine va récompenser le soutien de femmes journalistes à l'entreprenariat féminin en Afrique

APO Group (www.APO-opa.com), le principal cabinet de conseils en relations presse et le leader de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient, présente le APO Group African Women in Media (Prix APO Group de la Journaliste Africaine) qui récompense, célèbre et valorise des femmes journalistes africaines qui soutiennent l’entreprenariat féminin en Afrique.

Le prix sera décerné à la lauréate lors de la 5e édition de l’Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum (AWIEF) (www.AWIEForum.org) qui se tiendra au Centre international des conventions du Cap (CTICC), en Afrique du Sud, les 29 et 30 octobre 2019 sous le thème « Enhancing impact: digitalisation, investment and intra-African trade » (Un impact accru : numérisation, investissement et commerce intra-africain).

Le prestigieux événement annuel de l’AWIEF est une plateforme autour de laquelle des leaders d'opinion, des experts de l’industrie, des décideurs politiques, des universitaires, des organisations de développement et des investisseurs du monde entier se rassemblent pour dialoguer, réseauter, partager des idées, collaborer et effectuer des transactions dans un effort conjoint visant à stimuler l’écosystème de l’entreprenariat pour les femmes en Afrique.

Lionel Reina, Directeur Général d’APO Group, a déclaré : « Nous sommes très heureux de mettre en lumière le travail de femmes journalistes partageant les histoires de femmes entrepreneures en Afrique. Le Prix APO Group de la Journaliste Africaine fait partie de notre engagement à soutenir le développement du journalisme sur le continent. Nous sommes ravis de remettre ce prix avec l’AWIEF au Cap alors que nous célébrons les femmes dans le journalisme et l’entreprenariat. »

Les soumissions pour le Prix APO Group de la Journaliste Africaine doivent apporter un éclairage utile sur les femmes entrepreneures africaines tout en intéressant un public mondial.

Le prix est ouvert aux femmes journalistes et blogueuses africaines, qu’elles soient employées directement ou travailleuses indépendantes, travaillant sur le continent africain et ayant produit une information qui a été diffusée ou publiée en anglais, en français, en portugais ou en arabe sous la forme d’une publication imprimée, d’un reportage de télévision, d’une émission radiophonique, d’un site Internet ou d’un blogue, et dont le principal public est basé en Afrique.

Les informations doivent avoir été diffusées ou publiées entre le 1er janvier et le 15 septembre 2019.

Les soumissions seront jugées en fonction de leur contenu, écriture, analyse, créativité, dimension humaine et impact sur la collectivité.

Toutes les histoires doivent être soumises dans un format électronique :

- Presse écrite : télécharger le(s) scan(s) de l’article publié ;

- Radio : télécharger le lien SoundCloud ;

- Site Internet : télécharger l’URL ; et/ou

- Télévision : télécharger le lien YouTube.

Les vidéos doit tout d’abord être uploadées sur YouTube (www.YouTube.com) et un document radiophonique sur SoundCloud (SoundCloud.com). Si vous n’êtes pas membre de ces sites, vous devez vous inscrire afin de pouvoir uploader le document télévisé ou radiophonique. Une fois le lien obtenu, vous devez l’insérer dans le formulaire de participation en ligne lorsque vous saisissez les détails de votre récit.

Le formulaire de participation en ligne est disponible ici : http://bit.ly/APOawardfr

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2019. Les finalistes seront annoncées le 1er octobre 2019 et la lauréate sera annoncée le mercredi 30 octobre 2019.

Pour de plus amples informations, suivez @APO_Source et #APOMediaAward sur Twitter.­­

