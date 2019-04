Appel à candidatures pour le concours « New Cosmos of Photography 2019 » organisé par Canon

DUBAI, Émirats arabes unis - Canon, leader mondial dans le domaine des solutions d'imagerie, a annoncé aujourd’hui que la société va commencer à accepter les candidatures dans le cadre de son concours de photographie New Cosmos of Photography 2019, à compter du 25 avril. Pour sa 42e édition, le concours est ouvert aux participants internationaux dans le but de découvrir, d’encourager et de soutenir les photographes émergents souhaitant explorer des formes nouvelles et créatives permettant d’échanger dans le domaine de la photographie et de la vidéo.



Cette année, des spécialistes du monde entier, dont le photographe britannique Paul Graham, et Sandra Phillips, conservatrice honoraire de Photographie au Musée d’Art Moderne de San Francisco (SFMOMA), ont été invités à participer au jury du concours. Le Comité de Sélection du Prix d’excellence se réunira en juillet pour choisir 7 lauréats du Prix d’excellence et 14 lauréats du Prix Mention Honorable, avant de choisir, en novembre, le lauréat du Grand Prix.



Depuis son lancement en 1991, le concours de photographie New Cosmos of Photography a validé 29 398 inscriptions provenant à la fois de particuliers et de groupes, nombre desquels ont ensuite connu un succès international grâce à leur travail. Ce concours étant largement considéré comme une passerelle vers la réussite pour les nouveaux photographes, parmi les lauréats précédents du Grand Prix figurent Song-Nian Ang en 2018 avec son œuvre « Hanging Heavy on My Eyes », ainsi que le Norvégien Trond Ansten et l’Allemand Benjamin Breitkopf, vainqueurs du Prix en 2017 avec « 17 toner hvitt ». Le Britannique Derek Man a remporté le Prix d’excellence en 2018 pour son œuvre intitulée « What Do You See, Old Apple Tree ? ».



Cette année, le lauréat du Grand Prix recevra un million JPY (environ 7 500 euros) et un appareil photo Canon. Le lauréat aura également l’occasion d’organiser son exposition personnelle dans le cadre de l’exposition des œuvres gagnantes du concours New Cosmos of Photography 2020. Afin d’encourager la poursuite durable de leurs activités créatives, les lauréats des Prix d’excellence et Mention Honorable 2019 se verront également remettre une somme d’argent et auront la possibilité d’exposer leurs œuvres lors de l’exposition des œuvres gagnantes de l’édition 2019 du concours.



Les photographes désireux de participer au concours peuvent déposer leur candidature en soumettant une photographie originale par courrier et en ligne, en tant que particulier ou groupe. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 juin et les lauréats seront contactés directement fin juillet. Pour toute information complémentaire au sujet de l’édition 2019 du concours de photographie New Cosmos of Photography, veuillez visiter la page d’accueil du concours à l’adresse : global.canon/en/newcosmos