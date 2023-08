Appels à manifester au Niger : La France rappelle l'obligation de protéger les ambassades

La France condamne à nouveau avec la plus grande fermeté les violences commises contre son ambassade au Niger, dimanche 30 juillet, par des groupes organisés et équipés, selon une déclaration du ministère de Affaires étrangères.



Alors que plusieurs appels à manifester sont diffusés pour le 3 août, la France rappelle que la sécurité des emprises et des personnels diplomatiques sont des obligations au titre du droit international, et notamment des Conventions de Vienne.



La France a demandé aux forces de l’ordre nigériennes de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que la sécurité des emprises diplomatiques étrangères à Niamey, particulièrement celles de la France, sera pleinement garantie.