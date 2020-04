Apprendre @ la maison avec Girls4Tech™ Connect

Mastercard (www.Mastercard.com) a élargi l’accès à son cours STEM de référence, Girls4Tech™, grâce à un ensemble de nouvelles ressources éducatives et créatives en ligne. Le programme a été conçu pour aider parents et enseignants à motiver et à inspirer les enfants âgés de huit à douze ans.

À partir du site Internet Girls4Tech Connect (www.Girls4Tech.com) récemment lancé et d’activités mises en point en collaboration avec notre partenaire éducatif Scholastic (https://bit.ly/3cEfl2Y), les enseignants et les parents peuvent télécharger des leçons susceptibles de faciliter l’apprentissage des matières STEM pour les élèves, qu’ils soient confortablement installés chez eux ou partout dans le monde.

Ces activités sont conformes aux normes générales de science et de mathématiques – tout en intégrant l’expertise approfondie de Mastercard en matière d’innovation et de technologie de paiement – pour permettre aux enfants de découvrir toute une série de métiers STEM comme ceux d’agent de détection des fraudes, de scientifique des données et d’ingénieur en informatique.

Depuis six ans maintenant Girls4Tech intéresse plus de 800 000 élèves à travers le monde à ses activités basées sur la recherche et à ses exercices de résolution de problématiques réelles, l’objectif étant d’inciter davantage de filles à poursuivre des carrières STEM et de réduire l’écart entre les sexes dans ces disciplines.

« Nous savons qu’il s’agit d’une période difficile pour les parents et les enseignants à bien des égards et nous espérons que ces ressources éducatives constituent une méthode amusante pour motiver les enfants et susciter leur intérêt pour les orientations STEM, même en étant à la maison », déclare Ifeoma Dozie, directrice du marketing et de la communication pour Mastercard Afrique subsaharienne. « L’accès facile au site Internet renforce tout ce que nous faisons lors de nos nombreux ateliers. Nous sommes enthousiastes à l’idée de mettre à profit le fruit de ces deux initiatives une fois que nous pourrons à nouveau nous réunir physiquement en toute sécurité. »

À compter de cette semaine, de nouvelles activités seront postées hebdomadairement sur le site Internet Girls4Tech, sur notre page Facebook (https://bit.ly/2yDudzK) et sur notre compte Twitter (https://bit.ly/3buJQby). Les cours sont actuellement disponibles en anglais, mais du contenu supplémentaire sera mis à disposition en espagnol et en chinois dans les prochaines semaines.

Bien que les leçons soient conçues pour que les élèves puissent travailler en toute indépendance, les enseignants disposent également de matériel leur donnant la possibilité d’encadrer les sessions interactives en ligne.

Points forts des six premières années

À ce jour, Girls4Tech a été mis à la disposition de plus de 800 000 jeunes filles dans 27 pays et sur les six continents.

Le programme a permis la participation de plus de 4 400 enseignants dans le monde entier.

Mastercard a formé des partenariats avec Scholastic (https://bit.ly/3cEfl2Y), Be Better China, la Major League Baseball, Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), R&A et YCAB en Indonésie afin d’étendre davantage le programme et d’offrir, par des méthodes originales, des compétences STEM aux filles âgées de huit à seize ans.

En raison de l’évolution des aptitudes technologiques, un nouveau cours a été lancé en 2019 pour exposer les élèves de façon plus approfondie aux domaines en pleine expansion que sont la cybersécurité et l’IA : Girls4Tech Cybersecurity & AI.

Les programmes Girls4Tech visent également les filles âgées de treize à seize ans grâce à Girls4Tech 2.0, ainsi qu’à un programme de codage d’une durée de vingt semaines, Girls4Tech & Code, destiné aux filles de huit à dix ans.

Pour en savoir plus sur Girls4Tech et accéder aux cours en ligne, rendez-vous sur Girls4Tech Connect (www.Girls4Tech.com).

