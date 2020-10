Architecture africaine de gouvernance (AGA) annonce les 20 candidats présélectionnés pour le Prix de l’innovati on des jeunes en matière de démocratie et de gouvernance en Afrique

L’Architecture africaine de gouvernance (AGA) a publié la liste des 20 candidats présélectionnés pour le Prix de l’innovation des jeunes en matière de démocratie et de gouvernance en Afrique. Ces 20 candidats ont été choisis parmi les jeunes candidats du continent et de la diaspora, pour leurs innovations numériques ou non numériques portant sur des […]

L’Architecture africaine de gouvernance (AGA) a publié la liste des 20 candidats présélectionnés pour le Prix de l’innovatio...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...