Assemblée générale ONU : Faure Gnassingbé a pris part à l'ouverture du débat général

Présent à New York dans le cadre de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations-unies, le Président de la République, SEM Faure Essozimna Gnassingbé a assisté ce 24 septembre 2019 à la séance d'ouverture du débat général au siège de l'organisation.



Durant une dizaine de jours, les leaders de la planète interviendront pour fixer le cap d'une approche de prospérité de leurs nations en vue de « dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l’élimination de la pauvreté, d’une éducation de qualité, de l’action climatique et de l’inclusion ».



Au siège des Nations-unies, les dirigeants des 193 pays membres s'exprimeront tour à tour sur des sujets qui préoccupent leurs peuples.



Le Secrétaire Général des Nations-unies, Antonio Guterres et d'autres intervenants notamment les chefs d'Etat et de gouvernement ont insisté sur une stratégie commune de lutte contre le réchauffement climatique, le terrorisme, la faim, la misère et bien d'autres fléaux.



Déjà hier, le Président togolais a participé activement à des sessions et rencontres de haut niveau portant sur l’action pour le climat à l’initiative du Secrétaire général des Nations-unies et sur la protection de la liberté de religion initiée par le Président américain Donald Trump.



Le Président Faure Gnassingbé a également échangé en bilatéral avec diverses personnalités sur des questions de développement et de coopération dans la perspective de rassurer les partenaires à investir davantage au Togo.



Le chef de l'Etat accordera d'autres audiences à bien des personnalités durant son séjour à New York.



Lundi, le Président de la République était l'invité d'honneur au lancement de "Africa center", une plateforme de prestation digitale, aux côtés de Aliko Dangoté, Mo Ibrahim, Bill Gates et du président ghanéen Nana Akufo Ado. C'était à l'occasion de "the Africa future forum" qui s'intéresse aux opportunités de développement de l'Afrique.