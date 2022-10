INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/BM : la forte inflation au centre des discussions

Alwihda Info | Par Olivier, Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 15 Octobre 2022



A l’ouverture des assemblées annuelles 2022, le lundi 10 octobre, le président de la Banque mondiale, David Malpass et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, ont mis en garde contre un risque accru de récession mondiale, et noté que l'inflation restait un problème permanent dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Le monde actuel est confronté à plusieurs problèmes à la fois

Le monde est aujourd’hui confronté aux problèmes de la pandémie du Covid-19, du conflit en Ukraine et d'une crise alimentaire et énergétique mondiale. Tous ces éléments font des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI de 2022, un moment charnière. Les personnes les plus vulnérables souffrent de l'escalade de ces problèmes, qui mettent en péril leurs moyens de subsistance. Les décideurs, les organisations internationales et le secteur des entreprises privées doivent agir rapidement, et de concert, pour développer la résilience en cette période instable.

Les réunions qui ont débuté le lundi dernier aux sièges du FMI et de la Banque mondiale à Washington DC, sont les premières discussions en face à face et présentiel entre les deux institutions de Bretton Woods, depuis le début de la pandémie du Covid-19, lorsque M. Malpass a déclaré à Mme Georgieva : « Il y a un danger réel de récession mondiale pour l'année prochaine. »



Les déclarations du président de la Banque mondiale

Il a souligné les inquiétudes persistantes concernant l'inflation, l'atonie de la croissance dans les économies riches et la dévaluation des devises dans de nombreux pays émergents.

Le directeur général du FMI a annoncé la semaine dernière que l'organisation allait revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale de 2,9 % en 2023, lors de la publication de ses Perspectives économiques mondiales. Les chocs provoqués par la pandémie du Covid-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les catastrophes climatiques sur tous les continents ont été cités comme raisons de ce changement.

Elle a souligné que les trois principales économies du monde connaissent un ralentissement de l'activité économique : la Chine, où les perturbations du Covid-19 et la volatilité du logement freinent la croissance, et les États-Unis, où les hausses de taux d'intérêt « commencent à mordre ». L'Europe a été particulièrement touchée par les prix élevés du gaz naturel.

Les deux présidents ont souligné la nécessité d'une action coordonnée pour soutenir les marchés émergents, affirmant que des facteurs tels que le ralentissement de la croissance dans les pays riches, la hausse des taux d'intérêt, les menaces climatiques et la persistance des coûts élevés des denrées alimentaires et de l'énergie, sont particulièrement préjudiciables aux pays pauvres.

Étant donné qu'une crise de la dette affecterait tous les pays, et pas seulement ceux qui sont lourdement endettés, les économies avancées doivent « maîtriser le grand, le terrible risque de crise de la dette », selon Mme Georgieva, première directrice du FMI issue d'une économie de marché émergente.

« Ce n'est pas la meilleure des images. Mais si nous nous unissions et agissions en tant que groupe, nous pourrions atténuer les souffrances que nous allons connaître. »



Les affirmations de la directrice générale du Fonds monétaire international

Mme Georgieva a déclaré que, malgré les effets néfastes sur l'économie, le FMI continuerait d'exhorter les banques centrales à poursuivre leurs efforts pour contrôler l'inflation cette semaine.

« Nous aurons des problèmes si elles n'en font pas assez », a-t-elle déclaré, ajoutant que « nous ne pouvons pas nous permettre que l'inflation soit un train fou ». Pour éviter qu'elles n'ajoutent de « l'huile sur le feu de l'inflation », les mesures budgétaires doivent être « soigneusement ciblées. »



De nouveaux problèmes financiers

Mme Georgieva a mentionné que le FMI a estimé que cette année, un tiers de l'économie mondiale aura connu au moins deux trimestres de croissance négative, le ralentissement coûtant à l'économie 4 milliards de dollars d'ici à 2026.

« Les trois principales économies du monde ralentissent », a-t-elle ajouté. « La zone euro, notamment en raison de la forte augmentation du coût de l'essence. Nous observons un problème majeur en Chine qui ralentit la croissance en raison des interruptions du Covid-19 et de l'imprévisibilité du marché immobilier », a ajouté Mme Georgieva. « Et aux États-Unis, le marché de l'emploi est encore assez robuste, mais il perd aussi un peu de son élan alors que les taux d'intérêt commencent à augmenter. »

La Réserve fédérale a progressivement augmenté les taux d'intérêt, tout au long de cette année, pour réduire l'inflation record, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que les États-Unis se dirigent vers une récession. Les commentaires de Malpass et Georgieva coïncident avec cette tendance.

Les précédents ne font pas une bonne lecture, tous les indicateurs pointent vers une période difficile pour le monde. Il est toutefois positif que les instances dirigeantes soient conscientes et actives dans la recherche des meilleures solutions. C'est ainsi que l'on pourra calmer les eaux troubles qui s'annoncent pour l’année 2023.







Dans la même rubrique : < > La crise climatique pourrait accroître la dette des pays africains de 1 000 milliards de dollars Tchad : un sénateur américain brandit des "mesures punitives" et dénonce une défiance de l'UA Le Mali se tourne vers la Russie pour résoudre ses problèmes d'électricité