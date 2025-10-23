









INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : Ashraf Syed appelle à l’éthique de l’IA et à une croissance inclusive pour les pays du Sud

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 24 Octobre 2025



Lors des Assemblées annuelles 2025 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), qui se sont tenues à Washington, D.C., du 13 au 18 octobre, Ashraf Syed, Secrétaire général adjoint de la Commission internationale de la culture et des relations diplomatiques (ICCDR), s'est distingué comme un fervent défenseur de l'intelligence artificielle (IA) et d'une croissance numérique inclusive, en particulier en Afrique et dans les régions en développement.



Représentant l'ICCDR, M. Syed a participé activement à des sessions de haut niveau, partageant ses réflexions sur la manière dont les institutions mondiales peuvent garantir que le progrès technologique profite non seulement aux riches, mais aussi aux pays du Sud, notamment en Afrique, où le potentiel de l'IA peut transformer l'agriculture, l'éducation et l'emploi, s'il est guidé par des cadres de gouvernance équitables.



Promouvoir un cadre de gouvernance de l'IA pour les pays en développement

Lors du Forum mondial de l’IDA : Progrès et réflexions d'IDA20 à IDA21, Syed a souligné l'urgence pour le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le FMI d'établir un cadre global de gouvernance de l'IA garantissant l'inclusion et l'équité. Il a averti que sans une supervision adéquate, le fossé numérique entre le Nord et le Sud pourrait se creuser.



«L’IA devrait ouvrir la voie à des opportunités, et non constituer un obstacle au développement », a déclaré Syed lors de son allocution. «Des institutions comme la Banque mondiale et le FMI ont le pouvoir de garantir que la transformation numérique profite à toutes les nations, en particulier à celles qui construisent encore leurs bases technologiques ».



Il a appelé à des cadres politiques tenant compte des pays disposant d'infrastructures numériques limitées, exhortant les bailleurs de fonds internationaux, à soutenir la maîtrise du numérique, l'éthique des données et l'innovation axée sur l'IA dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé et l'éducation, piliers essentiels du progrès économique en Afrique.



Renforcer l'agriculture grâce à la «petite IA»

Lors de la session AgriConnect du GBM: Exploitations agricoles, entreprises et financement pour l’emploi, Syed a souligné comment les outils d’IA de petite taille, des applications d’IA légères et génératives, peuvent autonomiser les agriculteurs des pays d’Afrique subsaharienne comme le Nigeria. En aidant les producteurs locaux à analyser la qualité des sols, à prévoir les rendements et à accéder plus efficacement aux marchés, ces outils peuvent stimuler la productivité et créer des millions d’emplois. Il a exhorté la Banque mondiale et les institutions partenaires à investir dans des plate-formes agricoles numériques accessibles aux petits et moyens exploitants agricoles. «L’avenir de l’Afrique repose sur une agriculture intelligente et durable», a-t-il déclaré. «L’IA peut aider les agriculteurs à prendre des décisions fondées sur des données qui améliorent les récoltes, préservent l’eau et renforcent la résilience au changement climatique».



Dialogue avec les dirigeants financiers du monde

Syed était l'un des intervenants principaux de la table ronde des administrateurs de la Banque mondiale avec la société civile, où il a plaidé en faveur d'une utilisation éthique de l'IA dans les systèmes financiers. Il a également eu des échanges constructifs avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors de la réunion du Comité de Bretton Woods, un événement exclusif réservé aux dirigeants économiques mondiaux.



Au cours de leur échange, Syed a exprimé ses inquiétudes quant à l'inadaptation des cadres de gouvernance de l'IA aux avancées technologiques. Mme Georgieva a reconnu l'importance de son point de vue, et a souligné que le FMI avait commencé à prendre des mesures pour renforcer la surveillance et l'inclusion de l'IA dans ses activités de conseil.



L'expérience de l'Inde et les leçons à tirer pour l'Afrique

Lors de l'événement «Politiques monétaires et financières pour les marchés émergents dans un monde incertain», Syed a participé à une discussion politique avec Sanjay Malhotra, responsable de la Banque de réserve de l'Inde (RBI), afin d'examiner les innovations financières et l'approche réglementaire de l'Inde en matière de crypto-actifs. Il a également rencontré brièvement le Dr Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la RBI, pour discuter de la manière dont l'IA façonnera l'avenir de l'emploi et de l'éducation, en particulier dans les économies émergentes.



Ces échanges ont conforté Syed dans sa conviction que l'Afrique peut s'inspirer de la transformation numérique de l'Inde, notamment dans les domaines de l'inclusion des fintechs, de l'adoption de l'IA et du développement des compétences des jeunes.



Rencontre avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga

L'un des moments forts de la participation de Syed a été sa rencontre avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Leur conversation a porté sur la manière dont l'éducation et la maîtrise de l'IA peuvent autonomiser les jeunes des régions en développement, et les préparer à l'avenir du travail.



Syed a recommandé à la Banque mondiale de promouvoir des programmes d'études axés sur l'IA dans les programmes éducatifs des économies émergentes. Il a également évoqué le potentiel de l'IA pour transformer le marché du travail africain, affirmant qu'avec les bons outils, les jeunes de tout le continent peuvent être des leaders en matière d'innovation et d'entrepreneuriat.



Le président Banga, qui a fait de la création d'emplois une priorité dans la vision de développement de la Banque mondiale, a salué les réflexions de Syed sur l'adéquation entre technologie et croissance inclusive.



Promouvoir l'autonomisation des femmes

Outre ses travaux sur la technologie et la finance, Syed a également participé à des sessions axées sur le genre, telles que «Capital to Scale: Women Entrepreneurs as Job Creators» et «African Women Unlocking Economic Potential». Il a salué la résilience des entrepreneures africaines, soulignant que les données montrent systématiquement que les femmes sont des emprunteuses plus fiables et des leaders communautaires efficaces. «En investissant dans les femmes, nous investissons dans la stabilité et le progrès », a fait remarquer Syed. «L'autonomisation des femmes grâce à l'IA et aux outils financiers multipliera le potentiel économique de l'Afrique ».



Une vision pour une prospérité partagée

Tout au long de la semaine, M. Syed a rencontré de nombreux diplomates, représentants de la société civile et décideurs politiques d'Afrique et d'ailleurs. Il a remercié les dirigeants mondiaux pour leur engagement en faveur du développement durable et a exprimé sa gratitude aux dirigeants du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.



En conclusion, M. Syed a réaffirmé son engagement en faveur d'un monde où la technologie est au service de l'humanité: «L'avenir de l'IA doit être guidé par l'éthique et l'égalité. Une bonne gouvernance en matière d'IA ne se limite pas à l'innovation ; il s'agit de garantir à chaque agriculteur, étudiant et entrepreneur, de Dakar à Dar es Salam, une chance équitable de s'épanouir ».



Par sa présence active et ses idées avant-gardistes, Ashraf Syed continue de s'imposer comme une voix puissante en faveur d'une IA éthique, d'une croissance inclusive et de la coopération Sud-Sud, inspirant l'espoir en Afrique et au-delà.









