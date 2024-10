INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI-Banque mondiale : Tahir Hamid félicité pour l’informatisation et la transparence dans la gestion des finances publiques du Tchad

A la tête d'une forte délégation tchadienne qui a participé aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque, qui se sont tenues à Washington, du 21 au 26 octobre 2024, le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, a eu des discussions avec plusieurs officiels, portant sur la situation économique du Tchad, les réformes en cours et les perspectives de coopération tendant à soutenir les efforts de stabilisation macroéconomique.

Comme chaque année, du 21 au 26 octobre 2024, ministres en charge des Finances, gouverneurs des banques centrales, et autres représentants de la société civile se sont encore réunis à Washington, pour le compte des Assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale.



En effet, la célébration cette année du 80ème anniversaire de la création des institutions de Bretton Woods, constitue un tournant majeur dans l’histoire de la gouvernance économique mondiale. A côté de cette exigence capitale, les dirigeants du monde ont à cœur le changement climatique, la viabilité de la dette, les réformes structurelles, les initiatives importantes pour soutenir les pays membres, et surtout, la nécessité absolue d’une coopération multilatérale.



Coopération bilatérale et rencontres stratégiques

Et dans une optique de coopération bilatérale, la délégation tchadienne a eu d’importantes discussions avec plusieurs partenaires du pays.

C’est ainsi qu’une rencontre stratégique a eu lieu ce 26 octobre 2024 entre le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'Économie et du Plan, Mme Fatima Haram Acyl, et des membres de la délégation tchadienne ; et le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale, Ousmane Diagana. Cette rencontre a permis d’aborder les défis et les perspectives de développement pour le Tchad.



En effet, les discussions ont porté sur l’accès à l’électricité, l’eau potable, les infrastructures routières, ainsi que la situation des populations vulnérables, notamment dans la région du Lac Tchad, touchée par les inondations et les effets du changement climatique.



Toujours le 26 octobre 2024, d’autres rencontres ont eu lieu avec plusieurs autres personnalités : Abdoul Salam Bello, administrateur du Groupe Afrique II de la Banque mondiale ; Eric Meyer, administrateur représentant les USA au FMI et à la Banque mondiale. La rencontre avec ce dernier a permis d’aborder les réformes économiques engagées par le Tchad et de renforcer la coopération bilatérale.



Avant cela, le 25 octobre 2024, le Tchad a présenté ses engagements en matière de réformes énergétiques lors d’une séance stratégique, dans le cadre du Pacte Énergétique pour l’Afrique. La rencontre avec ces partenaires internationaux s’inscrivait dans une phase pilote, réunissant des pays africains sélectionnés pour initier des réformes visant à améliorer l’accès à l’énergie et à renforcer la transition énergétique.



Et en compagnie du ministre de l’Eau et de l’Énergie, Patalé Kanabé Marcelin, ainsi que du directeur général de la Société Nationale de l’Électricité, le ministre d’État a tenu une réunion avec Franz Drees-Gross, directeur régional pour l’Infrastructure à la Banque mondiale. Il s’est agi de mener une réflexion sur les réformes essentielles tendant à moderniser et à renforcer le secteur énergétique au Tchad.



Il en est ainsi de la rencontre avec le département des Finances Publiques (FAD) du FMI, pour discuter des réformes nécessaires pour renforcer la gestion des finances publiques et promouvoir la transparence budgétaire. D’autres rencontres de haut niveau ont porté sur des secteurs névralgiques de l’économie nationale : la coopération en matière de couverture des risques d’investissement, le renforcement des relations de coopération entre les pays d’Afrique centrale et le FMI, les perspectives de soutien aux projets nationaux prioritaires, entre autres.



L’un des points saillants de cette intense activité, aura été la participation ce vendredi 25 octobre 2024 à l’Assemblée annuelle du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale, présidée par Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Ajay Banga, président de la Banque mondiale. Cet événement d’envergure mondiale réunit ainsi des responsables économiques et financiers de divers pays, pour discuter des défis économiques globaux et des stratégies de développement.



Il faut rappeler que quelques jours avant ce grand événement, la journée du 23 octobre 2024 a été essentiellement fructueuse pour la délégation présente aux travaux des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.



Des perspectives de partenariat

En effet, en marge de ces importantes assises, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, accompagné des membres de sa délégation, a rencontré Kendji Okamura, le directeur général adjoint du FMI. Les discussions ont porté sur la situation économique du Tchad, les réformes en cours, ainsi que sur les perspectives de coopération avec le FMI, pour soutenir les efforts de stabilisation macroéconomique et de développement durable dans le pays.



Par ailleurs, accompagné, de Mme Fatima Haram Acyl, ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'Économie et du Plan, et des membres de la délégation tchadienne, le ministre d’Etat tchadien a tenu une séance de travail avec Sergio Pimenta, vice-président Afrique de l’IFC (Société Financière Internationale du Groupe de la Banque mondiale). Cette fois-là, les entretiens ont porté sur les opportunités d’investissement au Tchad, les interventions de l’IFC, dans le secteur privé tchadien, et les perspectives de partenariat pour soutenir le développement économique du pays.



À l’issue de cette rencontre, M. Sergio Pimenta a félicité le ministre d’État tchadien, pour les efforts réalisés en matière d’informatisation et de transparence dans la gestion des finances publiques. Après la rencontre, la signature de la garantie WB IDA a été conclue, bénéficiant principalement au projet Klessoum de Release by Scatec à N’Djamena.



En effet, ce projet qui débutera en novembre prochain, concerne l’installation d’une centrale solaire d’une capacité de 35 mégawatts, marquant ainsi une étape importante vers l’expansion des énergies renouvelables au Tchad. De plus, l’amendement n°1 du contrat de la centrale électrique a également été signé, ce qui symbolise une étape clé dans la coopération énergétique entre le Tchad et ses partenaires internationaux.



Toujours en compagnie de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l’Economie et du Plan, Mme Fatima Haram Acyl, le ministre d’Etat Tahir Hamid Nguilin a tenu une réunion avec l’équipe pays de la Banque mondiale. Les discussions, dirigées par Mme Clara De Sousa, directrice des opérations, accompagnée des responsables sectoriels, ont porté sur l’état d’avancement du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad. La question des inondations et d’autres grands projets de développement, ont également été abordés. La Banque mondiale a profité de l’occasion pour féliciter le ministre d’État, pour avoir atteint un taux record de décaissement pour l’année fiscale 2023 dès le mois de juin, et l’a encouragé à maintenir ce dynamisme dans la coopération.



Par ailleurs, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, a rencontré Arnaud Buissé, administrateur Français au FMI et à la Banque mondiale.



A cette occasion, le ministre d’État a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la France au sein du FMI et de la Banque mondiale, en faveur du Tchad. Les discussions ont du reste porté sur le renforcement de la coopération entre le Tchad et ces institutions, les réformes économiques en cours, ainsi que les perspectives de développement à long terme du pays.



Avec le président du Groupe de la Banque Islamique de Développement, Dr Muhammad Al Jasser, le ministre d’État a discuté des opportunités de coopération et de soutien financier pour les projets de développement au Tchad.



Assainissement des finances publiques

C’est le lieu de reconnaitre tout de même que le ministre d’Etat, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin est apparu comme l’artisan de la restructuration de la dette de son pays, et s’est déjà fait un nom sur la scène internationale, à l’occasion de diverses négociations engageant l’avenir de son pays. Dans le plan d’action d’assainissement des finances publiques engagé par son pays, il œuvre depuis quelques années pour augmenter les revenus de l’État, tout en modernisant ses services, et en facilitant la vie des entrepreneurs.



Avant la tenue des Assemblées annuelles des Institutions de Bretton Woods, une équipe du Fonds monétaire international, dirigée par Édouard Martin, chef de mission pour le Tchad, s'est d’ailleurs rendue à N'Djamena, du 3 au 15 octobre 2024, et a tenu des discussions, dans le cadre de la consultation de routine. A cette occasion, Vitaliy Kramarenko, directeur adjoint du département Afrique du FMI, s’est joint à la mission pour les discussions relatives aux politiques économiques.



Il faut rappeler que, selon les données fournies par le FMI, l’activité économique du Tchad a augmenté de 4,9 % en 2023, portée par un rebond de la production agricole, une augmentation des investissements publics et une production pétrolière plus élevée.



Dans la foulée, les perspectives économiques pour 2024-2025 du Tchad restent globalement favorables, même s’il faut craindre des risques importants, en raison d'une légère baisse de la production pétrolière, et de l'impact des inondations.



Malgré cela, selon certains indicateurs, la croissance devrait atteindre 3,4 % en 2025, grâce à de meilleures cultures agricoles et à l’activité de l’élevage. Compte tenu des hausses substantielles des prix des produits alimentaires et des carburants, l’inflation augmenterait jusqu’à 8,8 % en glissement annuel à la fin de 2024, avant de diminuer progressivement à moyen terme.



Toutes ces indications ont été ressorties, à la suite de la dernière mission du FMI effectuée au Tchad. Elle a alors rencontré, entre autres, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad et Tahir Hamid Nguilin, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, qui applique avec brio, les actions d’assainissement et de bonne gouvernance des finances publiques de son pays.









