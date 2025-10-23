









INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale de 2025 : le Nigeria présente ses réformes et obtient la présidence du G24

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 24 Octobre 2025



La délégation nigériane a conclu une série d'engagements de haut niveau, lors des Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C.

Dans un contexte de difficultés économiques mondiales persistantes, la délégation nigériane a présenté un exposé axé sur les résultats concrets de son programme de réformes économiques nationales, visant à restaurer la stabilité macroéconomique, et à restaurer la confiance des investisseurs.



Le message principal de la délégation reposait sur l'affirmation selon laquelle ses récents changements de politique audacieux, notamment la suppression des subventions aux carburants et l'unification du marché des changes, produisent déjà des résultats positifs et mesurables.



La délégation nigériane et sa position politique

La délégation était conduite par M. Olayemi Cardoso, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN). Il était accompagné d'une solide équipe de hauts fonctionnaires, dont la ministre d'État chargée des Finances, Dr Doris Uzoka-Anite ; le vice-gouverneur de la CBN chargé de la politique économique, M. Mohammed Sani Abdullahi ; la directrice générale du Bureau de gestion de la dette (DMO), Mme Patience Oniha ; le directeur général du Bureau des entreprises publiques (BPE), M. Ayodeji Ariyo Gbeleyi ; et le conseiller spécial du président pour les questions économiques, M. Tope Fasua. Le gouverneur Cardoso représentait également le ministre des Finances et de l'Économie, M. Wale Edun, absent pour raisons médicales.



Lors d'un point de presse à l'issue des réunions, le gouverneur Cardoso a présenté les objectifs de la délégation. « Ceci a été un moment décisif pour le Nigeria », a-t-il déclaré. « L'occasion de mettre en avant les progrès tangibles de notre programme de réformes, et de réaffirmer notre engagement en faveur de la stabilité macroéconomique, de la discipline budgétaire et d'une croissance inclusive. »



Le gouverneur Cardoso a confirmé le retour de la CBN à une politique monétaire orthodoxe, citant une attention renouvelée portée aux ajustements des taux d'intérêt, à la gestion des liquidités et aux prévisions fondées sur les données. « Nous avons rétabli l'orthodoxie », a-t-il fait remarquer. « Nous nous concentrons sur la transparence, les signaux du marché et la confiance à long terme. Et cela porte ses fruits. »



À l'appui de ces propos, il a présenté plusieurs données clés :

● Inflation : L'inflation globale a diminué pour le sixième mois consécutif en septembre, à 18,02 %, son plus bas niveau en trois ans.

● Change : Le marché des changes se serait stabilisé, le naira s'appréciant et l'écart entre les taux officiel et parallèle se réduisant à moins de 2 %.

●Réserves de change : les réserves de change brutes dépassent désormais 43 milliards de dollars, une reprise soutenue par l’amélioration de la confiance du marché, les entrées de capitaux non pétroliers et le retour des investisseurs de portefeuille.



Élection à la présidence du G-24

L'élection du Nigeria à la présidence du Groupe intergouvernemental des Vingt-Quatre (G-24), un groupe influent de pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, a constitué un résultat multilatéral important pour le Nigeria lors de ces réunions. Le Nigeria succédera à l'Argentine à ce poste le 1er novembre 2025.



La délégation a présenté cette avancée comme une validation de la gestion économique du pays. « Cette étape importante témoigne de la confiance internationale dans le leadership du Nigeria et de notre influence croissante dans l'élaboration de l'architecture financière mondiale », a déclaré le gouverneur Cardoso aux journalistes. Il a indiqué que le programme du Nigeria pour le G-24 serait axé sur le financement du développement, la viabilité de la dette et l'inclusion financière.



Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les liens financiers régionaux, le Nigeria a également signé un protocole d'accord avec la Banque centrale d'Angola. Le gouverneur Cardoso a expliqué que cet accord s'inscrivait dans l'objectif plus large du Nigeria de renforcer son influence et de promouvoir la coopération monétaire et la stabilité financière au sein des institutions régionales.



Le FMI revoit à la hausse les perspectives économiques du Nigeria

Le rapport positif de la délégation a été complété par la révision des perspectives à court terme du FMI pour l'économie nigériane. Lors du lancement des Perspectives de l'économie mondiale (PEM), Mme Deniz Igan, cheffe de division au Département des études du FMI, a annoncé d'importantes révisions à la hausse des projections de croissance du PIB du pays.



« Pour 2025, nous avons révisé à la hausse le taux de croissance du Nigeria à 3,9 %, soit 0,5 point de pourcentage de plus que le taux précédent », a annoncé Mme Igan. « Nous avons également révisé à la hausse les projections de croissance pour 2026 de 0,9 point de pourcentage, à 4,2 %. » L'estimation de croissance pour 2024 a également été relevée à 4,1 %, soit une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport aux prévisions précédentes.



Mme Igan a attribué ces révisions positives à une combinaison de facteurs structurels et politiques. Parmi ceux-ci figurent la récente révision de la base du PIB du Nigéria, qui prend désormais en compte les activités du secteur informel auparavant sous-représentées, ainsi que la stabilité macroéconomique, le renforcement de la confiance des investisseurs, une politique budgétaire accommodante et la hausse de la production pétrolière dans un contexte de sécurité plus favorable.



La responsable du FMI a ajouté que depuis juillet 2025, « le naira s'est apprécié et les conditions financières se sont améliorées, ce qui a contribué à renforcer la confiance des investisseurs ». Elle a également noté que « la croissance des hydrocarbures a également été revue à la hausse grâce à la hausse de la production pétrolière, et que l'exposition limitée du Nigeria aux droits de douane américains a contribué à amortir les chocs mondiaux. »



Évaluation multilatérale et orientations prospectives.

M. Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, a présenté une évaluation plus mesurée, mais plus encourageante. Lors d'une conférence de presse sur les perspectives régionales pour l'Afrique subsaharienne, il a affirmé que les récentes tendances inflationnistes au Nigeria étaient « compatibles avec un resserrement monétaire », mais a averti qu'il estimait qu'« il restait encore du chemin à parcourir avant d'atteindre la stabilité souhaitée ». Il a précisé que le Nigeria, comme de nombreux pays, connaissait une désinflation, c'est-à-dire un ralentissement de la hausse des prix, plutôt qu'une inversion pure et simple des prix.



M. Selassie a souligné deux priorités essentielles pour le Nigeria : la mobilisation des recettes intérieures et la gestion de la dette. « Il existe une marge de manœuvre considérable pour accroître les recettes, grâce à une meilleure administration fiscale et à des réformes politiques », a-t-il déclaré, soulignant la numérisation et les stratégies de conformité basées sur les risques. Il a toutefois averti que le succès dépendrait du renforcement des capacités techniques, de l'adhésion politique et de l'attention portée à l'impact social de ces réformes.



Concernant la dette, le directeur du département Afrique du FMI a exhorté le Nigeria à « renforcer la transparence et la gestion des finances publiques afin de réduire le risque budgétaire », en priorité, notamment par la publication de données complètes sur la dette et l'amélioration de la surveillance budgétaire.



Confiance des investisseurs et impact budgétaire

La délégation nigériane a mis l'accent sur l'intégration de ses réformes budgétaires et monétaires. La ministre d'État aux Finances, Dr Doris Uzoka-Anite, a renforcé ce point de vue lors de ses interventions médiatiques, affirmant que les partenaires internationaux suivaient de près le cheminement des réformes du pays.



« Tout le monde est très enthousiaste quant aux réformes et à la stabilité macroéconomique qui en a résulté », a déclaré Dr Uzoka-Anite. « Pour eux ici, c'est un miracle que nous ayons pu mener des réformes aussi audacieuses, plusieurs réformes, et non une seule, et qu'en deux ans, nous soyons témoins d'une croissance. »



Elle a souligné que la croissance du PIB prévue de 4,23 % dépasse désormais la croissance démographique. « Cela signifie qu'un enfant né aujourd'hui grandit dans une économie capable de subvenir à ses besoins », a-t-elle déclaré. Dr Uzoka-Anite a également lié la baisse de l'inflation à une meilleure visibilité sur le marché des changes, ce qui, selon elle, « réduit la forte répercussion des coûts qui faussait auparavant les prix ».”



La ministre a fait état d'un regain d'intérêt des investisseurs, illustré par le succès du Forum des investisseurs nigérians organisé à Washington. « Tous les investisseurs se demandaient : quand le Nigeria entrera-t-il sur le marché ? », a-t-elle déclaré, soulignant la crédibilité croissante du secteur des euro-obligations. Elle a également cité les récents engagements d'investissement direct étranger (IDE), comme un investissement de 2 milliards de dollars de Shell, comme preuve tangible que la confiance se traduit en capitaux.



Bilan et conclusion de la réunion

Dans une déclaration officielle intitulée « Bilan de la réunion », le Dr Uzoka-Anite a résumé les résultats de la semaine : « Conduite par le gouverneur de la Banque centrale, M. Olayemi Cardoso, notre délégation a présenté un front uni : les autorités budgétaires et monétaires travaillent main dans la main, pour assurer la stabilité macroéconomique, la discipline et une croissance inclusive.



Elle a confirmé une série d'engagements multilatéraux et bilatéraux, « allant des réunions avec la Banque islamique de développement et le directeur général des opérations de la Banque mondiale, jusqu'au G24 et à la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique ».



Selon la ministre, « dans tous les forums, il a été constamment reconnu que le programme de réformes du Nigeria porte ses fruits. » Elle a notamment souligné l'appui essentiel de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui a déclaré : « Merci au Nigeria d'avoir montré au monde que les réformes fonctionnent. » Le Dr Uzoka-Anite a conclu que ces engagements ont ouvert de nouvelles perspectives de partenariat dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et du financement climatique, conformément au « Programme d'espoir renouvelé ».



« Nous rentrons de Washington non seulement avec des partenariats renforcés, mais aussi avec une détermination accrue », a-t-elle déclaré. « La tâche qui nous attend reste claire : approfondir les réformes, débloquer l'investissement privé et garantir que la croissance se traduise par la prospérité pour chaque Nigérian. »









