Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : focus sur l'énergie, l'investissement et l'égalité des sexes au Nigeria

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 1 Novembre 2024



Le Nigeria a participé activement aux Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, avec une intervention spéciale axée sur l'accès à l'énergie, les investissements du secteur privé, l'égalité des sexes et les réformes économiques.

Représentant le gouvernement nigérian, le ministre des Finances et ministre coordonnateur de l’économie, Wale Edun, a présenté les plans du pays, pour relever les principaux défis de développement et le rôle essentiel que joue la collaboration internationale dans la réalisation de ces objectifs. La participation du Nigéria a démontré son engagement à faire avancer les réformes et les initiatives essentielles à sa croissance à long terme.



Relever le défi de l’accès à l’énergie

Un thème central de la participation du Nigeria aux réunions annuelles était la volonté de combler le déficit d’accès à l’énergie en Afrique. Le ministre Edun a souligné le rôle du pays dans la Mission 300, une initiative ambitieuse visant à fournir de l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici 2030. Rien qu’au Nigeria, environ 90 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité, ce qui fait du pays un acteur essentiel dans cet effort régional.



« Nous ne pouvons pas y parvenir sans le Nigeria », a déclaré Anna Bjerde, directrice générale des opérations à la Banque mondiale, lors de l'entretien avec le ministre Edun. Elle a reconnu le rôle crucial du Nigeria dans cette mission, notant que l’importante population du pays sans accès à l’électricité rend ce pays essentiel au succès de l’initiative.

Le ministre Edun a souligné que parvenir à un accès universel à l’électricité est vital pour le développement économique du Nigeria et du continent africain dans son ensemble. Il a souligné que l'électricité est fondamentale pour l'industrialisation, la modernisation et le développement global. Sans énergie, les perspectives de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de création d’emplois sont considérablement entravées.



« Il n’y a pas de développement sans énergie, sans électricité. Il n’y a pas d’industrialisation, il n’y a pas de modernisation », a déclaré Edun. Edun est allé plus loin en disant que l'initiative bénéficie d'un large soutien de la part des dirigeants africains. En août, l’African Caucus, un groupe composé de ministres des Finances africains et de gouverneurs de banques centrales, a pleinement soutenu la Mission 300, s’engageant dans l’initiative et élaborant des plans pour élaborer des feuilles de route qui guideront la fourniture d’électricité à travers le continent. Quinze pays africains sont déjà en train de signer, ou d'élaborer des pactes dans le cadre de cette initiative.



Favoriser les investissements du secteur privé dans le secteur de l’électricité au Nigeria

Dans le cadre de ses efforts visant à combler le déficit d’accès à l’énergie, le Nigeria cherche à encourager la participation du secteur privé au secteur de l’électricité. Le ministre Edun a noté que même si le pays a réalisé des progrès dans la libéralisation du marché de l'électricité, des défis subsistent, notamment pour parvenir à l'efficacité et à la durabilité de la prestation de services.



Le pacte du Nigeria dans le cadre de la Mission 300 devrait résoudre ces problèmes, en se concentrant sur des solutions basées sur le marché. Selon Edun, le gouvernement crée un environnement qui encourage les investissements du secteur privé dans le secteur de l'électricité, permettant davantage de concurrence, d'innovation et d'efficacité.



« Nous avons libéralisé le secteur de l'électricité, mais jusqu'à présent, nous n'y sommes pas encore parvenus », a déclaré Edun. « Notre pacte nous poussera vers des solutions basées sur le marché en termes de tarification, d’investissement, ainsi que d’entrée et de sortie sur le marché de l’électricité. »



Le gouvernement nigérian met en œuvre des politiques qui créeront un environnement plus propice à l'investissement privé, notamment des cadres qui permettront de meilleurs mécanismes de tarification et davantage de concurrence dans le secteur. Ces réformes sont essentielles pour garantir que le Nigeria puisse atteindre ses objectifs d’accès à l’énergie et fournir de l’électricité à tous ses citoyens d’ici 2030.



Égalité des genres et autonomisation des jeunes : priorités clés

Un autre point central de la participation du Nigeria aux réunions annuelles était l’égalité des sexes et l’autonomisation des jeunes. Dans le cadre de la stratégie plus large de la Banque mondiale visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes, le gouvernement nigérian améliore les opportunités pour les femmes, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de l’entrepreneuriat et de la gouvernance.



Le ministre Edun a souligné que l'éducation joue un rôle fondamental dans la réalisation de l'égalité des sexes, principalement à travers des initiatives visant à garantir que les filles reçoivent une éducation de qualité. Les efforts du Nigéria s’alignent sur les efforts de la Banque mondiale visant à fournir aux filles d’âge scolaire, les outils dont elles ont besoin pour réussir, leur permettant ainsi de participer au marché du travail, et de contribuer au développement économique du pays.



« Là où l’on parvient à l’égalité des sexes, où l’on obtient un traitement équitable pour les femmes, c’est dans l’éducation des petites filles », a noté Edun.



Outre l’éducation, le Nigeria investit dans des programmes destinés à soutenir les jeunes femmes entrepreneurs, notamment dans les secteurs du numérique et de la création. Un financement spécifique a été réservé pour aider les jeunes femmes à acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneures, leur permettant ainsi d'accéder à des emplois et à des opportunités dans des secteurs en croissance de l'économie.



Le gouvernement nigérian s’est également engagé en faveur de l’égalité des sexes aux niveaux politique et corporatif. Les codes de gouvernance et d’entreprise du pays comprennent des dispositions visant à accroître la participation des femmes aux postes de direction. Au niveau politique, le Nigeria a introduit des mesures telles que l'exonération des frais pour les femmes postulant aux élections présidentielles, encourageant ainsi davantage la participation des femmes aux plus hauts niveaux du gouvernement.



Le ministre a également déclaré que l’engagement du Nigeria en faveur de l’égalité des sexes s’étend à tous les secteurs de la société, reconnaissant que laisser les femmes à l’écart du processus de développement équivaut à « voler sur un seul moteur quand on en a deux ».



Le rôle de l’IDA dans les efforts de développement du Nigeria

Le Nigéria a également souligné le rôle essentiel que joue l’Association internationale de développement (IDA), dans le soutien aux initiatives de développement du pays. Le financement de l’IDA a été un élément clé de l’appui budgétaire et des réformes macroéconomiques du Nigeria, fournissant des prêts abordables et à long terme qui sont essentiels pour lutter contre la pauvreté, améliorer les soins de santé et soutenir les efforts d’adaptation au climat.



Le ministre Edun n’a pas hésité à souligner que le Nigeria dépend fortement des financements de l’IDA, notamment pour ses réformes macroéconomiques et ses programmes sectoriels. Il a exprimé l’espoir d’une forte reconstitution du financement de l’IDA en 2024, soulignant que le financement concessionnel de l’IDA reste vital pour la capacité du Nigeria à mettre en œuvre son programme de développement.



« Cette reconstitution est essentielle », a déclaré Edun, soulignant que le financement fourni par l’IDA a eu un impact significatif sur les efforts de développement du Nigeria. Il a souligné que la plupart des programmes du Nigeria avec la Banque mondiale sont financés par l’IDA, compte tenu des niveaux de pauvreté actuels du pays.



Jusqu’à ce que le Nigeria atteigne le statut de pays à revenu intermédiaire, l’IDA restera essentielle à sa stratégie de financement. Le ministre Edun a conclu en soulignant que l’IDA a fourni plus de 320 milliards de dollars depuis sa création, ce qui dépasse de loin les contributions versées à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la principale institution de prêt de la Banque mondiale.









