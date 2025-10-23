









INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 23 Octobre 2025



Dans le cadre des dialogues de haut niveau et des prévisions macroéconomiques qui ont défini les Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, la République du Tchad a mené une série d’engagements stratégiques et intensifs.

Conduite par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, la mission de la délégation tchadienne était claire : consolider les partenariats internationaux, démontrer des progrès tangibles en matière de réformes structurelles et créer une dynamique décisive pour la prochaine table ronde de financement du Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».



La délégation, composée du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Guibolo Fanga Mathieu, du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Kanabe Passalet Marcelin, et de la ministre déléguée chargée de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Mme Fatima Haram Acyl, a systématiquement engagé le dialogue avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods, les partenaires bilatéraux et les banques multilatérales de développement, obtenant ainsi un soutien essentiel au programme économique et de développement du pays.



La Banque mondiale s'engage en faveur de la vision du PND et salue la performance du portefeuille

Le partenariat entre le Tchad et le Groupe de la Banque mondiale a été crucial, et s'est imposé comme un pilier central des discussions de la semaine. Lors d'une importante réunion de revue de portefeuille, Mme Clara De Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et M. Farouk Mollah Banna, représentant résident au Tchad, ont salué la performance du gouvernement tchadien.



Un indicateur clé a été mis en avant : le taux de décaissement exceptionnel du Tchad, de 26,8 %, le deuxième plus élevé de la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce chiffre a été salué par la Banque, car il témoigne clairement de la capacité du pays à mettre en œuvre et à absorber efficacement les projets.



Les discussions ont confirmé le nouveau soutien de la Banque mondiale à des domaines clés alignés sur le plan «Tchad Connexion 2030 », notamment la gestion de l'eau, la résilience climatique et le développement du secteur privé. Cet engagement a été clairement illustré par une réunion consacrée au projet « Almé Djah » pour la sécurité hydrique. Cette nouvelle initiative de 100 millions de dollars, financée par la Banque, vise à assurer un accès équitable à l’eau potable, à moderniser les infrastructures, et à renforcer la résilience des communautés au changement climatique.



La solidité de ce partenariat a été renforcée lorsque M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a félicité le gouvernement pour la finalisation du PND. Il a réaffirmé l'engagement de la Banque à contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires, et confirmé sa participation de haut niveau à la table ronde d'Abou Dhabi, prévue les 10 et 11 novembre 2025. .



Renforcement du partenariat avec le FMI sur les réformes et la gouvernance

Du côté du Fonds monétaire international (FMI), le dialogue a porté sur les progrès constants du programme économique du Tchad. La délégation a tenu une réunion de haut niveau avec M. Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, afin d'examiner le programme de Facilité élargie de crédit (FEC) en cours et le soutien continu du FMI aux réformes économiques et financières du gouvernement.



Cette réunion a été suivie d'une séance productive avec le Département des affaires fiscales (DAF) du FMI, axée sur l'architecture technique de la réforme. Les discussions ont porté sur la numérisation du système fiscal, la mise en œuvre de l'impôt foncier et la gestion des dépenses fiscales, le DAF réaffirmant son soutien technique pour renforcer la mobilisation des recettes intérieures.



Lors d'une réunion importante avec le directeur général adjoint du FMI, M. Nigel Clarke, le Fonds a salué les progrès réalisés par le Tchad et son engagement à poursuivre les réformes. M. Clarke a également salué les efforts considérables déployés par le Tchad pour accueillir les réfugiés, témoignant du rôle crucial du pays dans la stabilité régionale. À chacune de ces réunions, le ministre Nguilin a officiellement invité le Tchad à la table ronde d'Abou Dhabi, exhortant la haute direction du FMI à soutenir la vision de développement à long terme du pays.



Mobilisation du soutien multilatéral et du secteur privé

L'un des piliers de la stratégie de la délégation a été de collaborer avec la Société financière internationale (IFC), la branche du Groupe de la Banque mondiale chargée du secteur privé. L'IFC a salué les réformes menées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et a annoncé une décision historique : elle doublera son portefeuille d'investissement au Tchad, le faisant passer de 100 à 200 millions de dollars d'ici 2026. Déjà active dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et de l'agriculture, l'IFC a également confirmé sa participation à la table ronde « Tchad Connexion 2030 ».



L'accent mis sur le secteur privé a été renforcé lors d'une réunion technique avec les équipes de la Banque mondiale et de l'IFC, axée sur les réformes en matière de justice commerciale, de compétitivité des entreprises et de dématérialisation des procédures pour stimuler l'investissement.



La dynamique s'est poursuivie avec la Banque africaine de développement (BAD/BAD). Le ministre Nguilin a d'abord rencontré M. Régis Lakoué Dérand, administrateur de la BAD pour le Tchad, qui lui a demandé conseil sur les priorités nationales, notamment dans le secteur privé et l'énergie. Lors d'une réunion ultérieure de haut niveau, le président de la BAD, M. Sidi Ould Tah, a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner les priorités du Tchad et confirmé la participation de la Banque à l'événement de financement d'Abou Dhabi.



Élargissement de la coalition de partenaires

La délégation tchadienne a profité des réunions de Washington pour mobiliser un large éventail de partenaires bilatéraux et institutionnels. Des échanges fructueux ont eu lieu avec :

● France : M. Buisse, administrateur français auprès du FMI et de la Banque mondiale, a réaffirmé le plein soutien de la France aux réformes tchadiennes, et a évoqué la participation des entreprises françaises à la table ronde d'Abou Dhabi.

● États-Unis : Mme Fatima Haram Acyl a rencontré M. Eric O. Meyer, du bureau de l'administrateur américain, afin de confirmer le soutien des États-Unis aux programmes tchadiens et au plan « Tchad Connexion 2030 ».

● Agence française de développement (AFD) : Le ministre Nguilin a rencontré M. Rémy Rioux, directeur général de l'AFD, afin de renforcer leur partenariat de développement.

●Banque Islamique de Développement (BID) : Le ministre d’Etat Tahir Hamid Nguilin a eu un échange cordial avec le Président du Groupe de la BID, Dr. Muhammad Al Jasser, renforçant les liens forts entre l’institution et le Tchad.



Faire progresser les agendas sectoriels et thématiques

Au-delà des accords principaux, la semaine a été marquée par des séances de travail techniques axées sur les piliers du PND. La délégation, composée notamment du ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Passalet Kanabé Marcelin, a rencontré des experts de la Banque mondiale et de l'IFC pour discuter de l'accès à l'électricité et de la transition vers les énergies renouvelables. Une réunion distincte avec les directeurs sectoriels de l'agriculture de la Banque mondiale a porté sur un nouveau dispositif innovant visant à améliorer la disponibilité des engrais et à intégrer toutes les parties prenantes à la filière cotonnière tchadienne.



La délégation a également participé à une séance technique sur l'évaluation des politiques et des institutions nationales (EPINA) 2024. Si l'évaluation a constaté des progrès dans la note globale du Tchad, un engagement a été pris d'améliorer les rapports, afin que les futures évaluations reflètent pleinement la profondeur et l'ampleur des réformes mises en œuvre.



Représenté par la ministre déléguée Fatima Haram Acyl, le Tchad a également participé à la réunion du Caucus africain 2025. Cette plate-forme a permis aux gouverneurs africains de parler d’une seule voix, en plaidant pour des infrastructures résilientes, un capital humain et une transition verte, garantissant que les priorités du Tchad s’alignent sur l’agenda unifié du continent.



À l'issue des réunions, le ministre d'État, Tahir Hamid Nguilin, s'est déclaré satisfait de la qualité des échanges. Il a notamment salué la collaboration et le leadership exemplaires du Représentant résident de la Banque mondiale, M. Farouk Mollah Banna, symbole de la confiance mutuelle qui caractérise désormais le partenariat. La délégation tchadienne a quitté Washington après avoir non seulement obtenu des engagements concrets, mais aussi positionné avec succès la table ronde « Tchad Connexion 2030 », comme la prochaine étape essentielle de l'engagement commun de la communauté internationale en faveur d'un Tchad résilient et prospère.









