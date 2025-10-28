









INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale: le représentant du CESCE du Tchad en Amérique plaide pour une réforme des institutions financières internationales

Par ohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante. - 28 Octobre 2025



Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale: le représentant du CESCE du Tchad en Amérique plaide pour une réforme des institutions financières internationale

Ce rendez-vous mondial de haut niveau a réuni des chefs d’État, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des partenaires au développement, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile, pour débattre des enjeux majeurs tels que la résilience économique, le financement climatique, l’intelligence artificielle, la création d’emplois et le développement inclusif et durable.



Promouvoir la vision du Tchad et le multilatéralisme

Au cours de ses différentes interventions et échanges, S.E. Olivier Noudjalbaye Dedingar a réaffirmé l’attachement du Tchad au multilatéralisme, à la coopération internationale et au dialogue constructif avec les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale). Il a mis en avant les priorités stratégiques de la République du Tchad, notamment : la diversification économique et le développement durable; l’autonomisation des jeunes et la création d’emplois; le renforcement de la cohésion sociale et de la diplomatie culturelle; l’égalité des sexes et la participation politique féminine; la protection de l’environnement et la résilience climatique au Sahel.



Il a également souligné l’importance d’un accès équitable aux financements internationaux, en particulier pour les pays sahéliens confrontés aux défis sécuritaires, climatiques et socio-économiques.



Des échanges pour des partenariats gagnant-gagnant

Dans le cadre du Business Lounge des Assemblées annuelles, S.E. Olivier Noudjalbaye Dedingar a rencontré plusieurs partenaires internationaux, fondations, institutions et acteurs du secteur privé, afin d’explorer des pistes de coopération Sud-Sud, d’innovation financière et de partenariats public-privé.



Il a rappelé le rôle central du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad comme espace de dialogue inclusif, garantissant un développement respectueux de l’humain, de la culture et de l’environnement.



Une voix pour l’Afrique sur la scène internationale

En tant que représentant officiel de la République du Tchad, mais aussi porte-voix des aspirations de la jeunesse et de la société civile africaine, Son Excellence Olivier Noudjalbaye Dedingar a appelé à une participation accrue de l’Afrique dans les instances décisionnelles mondiales, tout en plaidant pour une réforme des institutions financières internationales afin qu’elles reflètent mieux les réalités des pays en développement.



Son Excellence Dedingar Olivier Noudjalbaye, représentant permanent du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) de la République du Tchad en Amérique du Nord, a également participé activement au Forum politique de la société civile (CSPF), organisé dans le cadre des Assemblées annuelles 2025 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.



Lors de ce forum, S.E. Olivier Noudjalbaye Dedingar a souligné l’importance de l’engagement de la société civile dans l’élaboration de politiques publiques répondant aux besoins des populations, notamment dans les pays en développement comme le Tchad.



Il a mis en avant les priorités clés de son pays: la diversification économique et la croissance durable; la création d’emplois de qualité pour les jeunes; le renforcement de la cohésion sociale et du développement communautaire; l’amélioration de la résilience climatique et la protection de l’environnement.



Il a également plaidé pour le renforcement des partenariats entre gouvernements, société civile et institutions financières internationales, soulignant que le dialogue inclusif est essentiel pour atteindre des résultats de développement durables et équitables.



Favoriser la coopération Sud-Sud et les partenariats stratégiques

À travers des échanges bilatéraux et multilatéraux, S.E. Olivier Noudjalbaye Dedingar a exploré des opportunités de coopération Sud-Sud, de partage de connaissances et d’initiatives de développement collaboratives. Il a insisté sur le fait que les voix des pays africains et de la société civile doivent être pleinement intégrées dans les processus décisionnels mondiaux, afin que le financement et les politiques de développement reflètent les réalités et priorités locales.



En représentant le Tchad lors de ce forum, S.E. Dedingar Noudjalbaye Olivier a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur du multilatéralisme, de la transparence et de la gouvernance inclusive. Sa participation souligne également le rôle proactif du Tchad dans la promotion de partenariats constructifs avec les organisations internationales, le développement durable et la valorisation de la société civile africaine dans les discussions économiques mondiales.



Perspectives

La participation de S.E. Olivier Noudjalbaye Dedingar aux Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale constitue une étape importante dans le rayonnement diplomatique du Tchad. Elle confirme l’engagement du pays en faveur de la paix, du développement, de la coopération multilatérale et d’un avenir fondé sur la prospérité partagée, l’innovation et la durabilité.



L’engagement de S.E. Olivier Noudjalbaye Dedingar au Forum politique de la société civile, lors de ces assemblées annuelles, illustre la volonté de la République du Tchad de promouvoir l’élaboration de politiques inclusives, l’autonomisation de la société civile et la coopération multilatérale. Il réaffirme la position du Tchad comme partenaire engagé pour la durabilité environnementale et l’équité sociale.











