Assises de la CIAR à Brazaville : le Tchad appelle à la mobilisation des acteurs à l’échelle internationale

En marge de la Conférence Internationale sur l’Afforestation et le Reboisement (CIAR) qui se tient à Brazzaville au Congo, le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Tchad, Dr Idriss Saleh Bachar, a fait une intervention le 4 juillet 2024, s’agissant du segment ministériel.



En effet, le ministre tchadien a reconnu que « la Conférence Internationale sur l’Afforestation et le Reboisement qui, dans ses objectifs cherche en substance à faire les points sur les progrès réalisés en matière de boisement et de reboisement, de demander l’inclusion de la décennie africaine et mondiale dans l’Agenda des Nations Unies, par le biais d’une Déclaration africaine et mondiale, constitue une étape importante dans la recherche des solutions à nos préoccupations en matière de reforestation de nos espaces dénudés ».



Ainsi, va-t-il poursuivre en rappelant que ces assises visent à désigner un organe chargé du suivi des recommandations. Ce qui permettra à toutes les parties de mieux mettre en œuvre les conclusions des assises.



S’agissant du Tchad, il faut dire que les défis liés au boisement et au reboisement dans le contexte sahélo-saharien constitue une préoccupation majeure pour la simple raison que les terres sont arides, les précipitations se font de plus en plus rares, la recrudescence de la pression anthropique et le phénomène de l’ensablement qui gagne de plus en plus du terrain. « Ces phénomènes, non seulement qu’ils mettent en mal nos systèmes de production, mais constituent des freins au développement et contribuent à l’intensification des conflits de nos communautés rurales », relève le ministre tchadien.



Et c’est la raison pour laquelle il faut relever la nécessité que ces assises puissent mobiliser les acteurs à l’échelle internationale, en impliquant toutes les sensibilités à la restauration de nos forêts et terres dégradées. Une telle mobilisation permettra de faire adhérer l’ensemble de parties prenantes aux conclusions de la présente Conférence Internationale sur l’Afforestation et le Reboisement.



Il faut rappeler que le Tchad, fort de sa superficie de 1 284 000 km2, avec une grande partie désertique, est confronté à de sérieux problèmes de dégradation des terres et des écosystèmes préparant ainsi le lit à la désertification.



Au niveau national, plusieurs initiatives ont été entreprises par le gouvernement tchadien, sous la clairvoyance de du président Mahamat Idriss Deby Itno, qui considère la reforestation comme une réponse appropriée aux nombreuses questions de dégradation de nos ressources forestières.