AFRIQUE AstraZeneca et ses partenaires agissent pour l’accès équitable aux soins contre le cancer en Afrique

Alwihda Info | Par APO - 10 Novembre 2022



AstraZeneca a lancé avec ses partenaires, une initiative qui a pour but de transformer les effets du cancer sur les patients atteints à travers l'Afrique.

Cette initiative a été annoncée simultanément à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022, COP27, et sous le patronage du Ministère de Santé de l’Egypte. Le programme ‘Accelerating Change Together; Cancer Care in Africa’ (ACT;CCA) offre une plateforme aux partenaires pour co-créer les solutions nécessaires pour combler les lacunes dans le parcours de soin des patients, à partir du diagnostic jusqu’au traitement, et au-delà.



Durant l'événement inaugural, la déclaration de la coalition ACT;CCA a été signée par des représentants du gouvernement, des experts cliniques, des spécialistes dans le secteur des soins de santé, des défenseurs des droits des patients et des représentants du secteur privé, pour réitérer leur engagement à améliorer les résultats des soins du cancer pour les patients à travers la facilitation d’un accès équitable aux soins pour tous les Africains.



« Alors que l’évolution des traitements contre le cancer est en perpétuelle croissance, l'accès équitable à ces innovations n'est pas disponible à tout le monde. Notre but est d’élever l'écosystème de soins contre le cancer en Afrique, en établissant des solutions propices avec nos différents partenaires, et en encourageant les investissements à long terme dans ce secteur. Nous avons besoin de travailler ensemble, pour inverser la propagation alarmante du cancer en Afrique, à travers l’élimination des obstacles qui dissuadent les patients de se faire diagnostiquer et traiter, et le renforcement des capacités, qui contribue à mettre les soins innovants à la disposition de tous les patients, sans exception », a déclaré Pelin Incesu, vice-président régional pour le Moyen-Orient et Afrique, AstraZeneca.



Plus de 700 000 décès causés par le cancer ont été enregistrés dans la région en 2020; en Afrique subsaharienne, les taux de mortalité atteignent 70% des cas diagnostiqués. On estime que 2,1 millions de nouveaux cas de cancer et 1,4 million de décès sont prévus chaque année, d'ici 2040, à travers le continent [1]. Les cancers du sein et de la prostate sont parmi les trois types de cancer les plus répandus [2].



ACT;CCA se concentre sur la lutte contre le cancer du poumon, du sein et de la prostate, à travers le renforcement des capacités du secteur, l’encouragement du dépistage, du diagnostic précoces et l'autonomisation des patients. Le chapitre régional de l'initiative mondiale Accelerating Change Together (ACT) for Cancer Care (https://bit.ly/3UrLHnO), est une initiative dirigée par AstraZeneca pour révolutionner la façon dont le cancer est diagnostiqué et traité afin d'améliorer les résultats des soins du cancer parmi les patients.



Au cours des trois prochaines années, ACT;CCA visera à couvrir le dépistage et le diagnostic d’un million de personnes atteintes de tous les types de cancer et à former plus de 10 000 professionnels dans 100 centres d'oncologie.



Le programme est dirigé par un comité composé de médecins, d'institutions d'oncologie et de groupes de défense. Ce comité est responsable d’orienter l'intervention politique, de partager les expériences, au-delà des frontières et placer les patients atteints de cancer au centre de tous ces efforts. Les membres se réuniront régulièrement pour faire avancer les projets et les initiatives de lutte contre le cancer.



Dr Mohsen Mokhtar, professeur d'oncologie clinique et directeur général du centre du cancer à l’université du Caire, et président de l’ONG ‘Can-Survive-Egypt’, a déclaré que la collaboration est essentielle pour améliorer les effets du cancer sur les patients. « Chaque pays qui rejoint la coalition investit massivement dans les programmes de soin contre le cancer. Nous comprenons qu'en travaillant ensemble pour développer un réseau qui s'étend au-delà de nos frontières, nous pouvons combler les lacunes dans le parcours de soins des patients et fournir des solutions qui améliorent les résultats et transforment l’expérience du patient non seulement pour nos citoyens, mais aussi pour tous les patients sur le continent Africain ».



Dr Mary Nyangasi, responsable du programme national de la lutte contre le cancer au Kenya, a souligné la disparité de soins dans le secteur. « Dans certaines régions, le manque de sensibilisation à la maladie, les capacités de diagnostic limitées, l'absence de programmes structurés pour la détection précoce, et la limite de l'accès au traitement, signifient que les soins équitables contre le cancer ne sont pas disponibles à tout le monde. ACT;CCA vise à uniformiser les règles du jeu et à collaborer pour transformer les résultats des soins du cancer pour tous les patients».



Des événements de lancement du programme sont prévus au cours des mois prochains en Algérie, au Maroc et au Kenya, axé sur des initiatives locales qui seront mises en œuvre sous la direction de l’ACT;CCA.





Dans la même rubrique : < > Situation au Tchad : le Conseil de paix et de sécurité de l'UA se réunit le 11 novembre Tchad : ce que Moussa Faki recommande au Conseil de paix et de sécurité de l'UA Sahel : Barkhane se termine, l’armée française reste et le problème demeure (Survie) Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)