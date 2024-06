Atelier régional de validation de l'étude sur la justice transitionnelle dans le bassin du Lac Tchad: vers une paix durable

Cet atelier a pour objectif principal de valider les résultats d'une étude approfondie sur la justice transitionnelle dans la région. Les participants échangeront sur les défis et les opportunités liés à la promotion d'une approche commune et globale de la justice transitionnelle dans le but de consolider une paix durable dans le bassin du Lac Tchad.



La région du bassin du Lac Tchad a subi les affres d'une crise complexe et dévastatrice marquée par les violences perpétrées par le groupe Boko Haram. Les conséquences de ces atrocités sont profondes et durables, affectant tous les aspects de la vie des populations.



La justice transitionnelle, en tant qu'ensemble de mesures visant à rendre compte des violations des droits humains passées et à établir un fondement pour une paix et une réconciliation durables, est un élément crucial du processus de reconstruction post-conflit dans la région.



L'atelier de Yaoundé constitue une plateforme essentielle pour les acteurs clés de la région afin de partager leurs analyses et leurs expériences en matière de justice transitionnelle, identifier les défis communs auxquels ils sont confrontés dans la promotion de la justice transitionnelle et formuler des recommandations concrètes pour une feuille de route régionale visant à une approche harmonisée de la justice transitionnelle.



Les attentes sont fortes vis-à-vis de cet atelier, qui représente une étape importante vers la consolidation de la paix durable dans le bassin du Lac Tchad. Les conclusions et les recommandations issues de ces échanges nourriront les efforts collectifs visant à rendre justice aux victimes, à promouvoir la réconciliation et à bâtir un avenir meilleur pour les populations de la région.



L'organisation de cet atelier régional s'inscrit dans le cadre d'un effort concerté impliquant divers acteurs nationaux et internationaux engagés à promouvoir la justice transitionnelle et la paix dans le bassin du Lac Tchad. Les contributions de tous les participants seront précieuses pour l'élaboration d'une feuille de route régionale efficace et inclusive.



Le chemin vers la paix durable dans le bassin du Lac Tchad passe nécessairement par la justice transitionnelle. L'atelier de Yaoundé marque un nouveau jalon important dans ce processus, rassemblant les voix et les aspirations des communautés affectées pour un avenir de paix et de prospérité.