Athlétisme : les championnats d’Afrique se poursuivent à Douala au Cameroun

Le ministre des Sports et de l'Education physique du Cameroun, Narcisse Mouelle Kombi, représentant le président de la République Paul Biya a prononcé le 21 juin dernier, l'ouverture des 23èmes championnats d'Afrique d'athlétisme au Complexe sportif de Japoma, à Douala.



Un jour après le début de la compétition, il a présidé une réunion d'urgence pour remettre pendules à l'heure, quant à l’organisation. Des ajustements ont été apportés et des incitations faites pour permettre au public à se rendre au stade. Le maire de la ville de Douala a ainsi décrété la gratuité de l'accès au stade, et des points de ramassage du public ont été communiqués.



Le samedi 22 juin 2024 a donc été le deuxième jour de compétition, dominé par les épreuves de décathlon. La première médaille a été remportée par l'Ethiopienne Fentaye Belayneh, sur 5000 mètres en 15'30"10, devant sa compatriote Wubrist Ashal Chekol qui a réalisé un chrono de 15'30"25. Le podium est complété par la Djiboutienne Sama Hassan Nour avec un chrono de 15'42"63.



En effet, les femmes étaient à l'honneur en cette deuxième journée de compétition. Au lancer de disque, les Nigérianes ont dominé l'épreuve. Awumba Ashley a remporté la médaille d'or avec un jet de 59 mètres 20. Ses compatriotes Obriageri Améachi, 58 mètres 80, et Onyekwere 57 mètres 93, prennent respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze.



Les hommes ont aussi remporté leurs premières médailles : le Nigérian Enekwechi Chukwubuka avec un jet de 21 mètres 14 a remporté la médaille d'or du lancer de poids devant les Egyptiens Mostafa Amr Hassan 20 mètres 25 et Mohamed Khalifa 19 mètres 72.



Le Cameroun, pays organisateur a obtenu sa première médaille en 100 mètres messieurs. Emmanuel Alobwede Esseme a remporté la médaille d'argent en 10"15 derrière le Libérien Joseph Fambullah qui remporte l'or en 10"13. Le Sud-africain Benjamin Richardson complète le podium avec 10"17.



Les 23èmes championnats d'Afrique d'athlétisme qui s'achèvent le 26 Juin 2024 ont déjà battu le record de participation : 49 pays sont présents à Douala. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe a fait de déplacement de Douala.