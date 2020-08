Attaque au Niger : Le Tchad condamne un acte lâche et odieux

Le président du Tchad a condamné lundi, "avec la plus grande fermeté, l'acte lâche et odieux perpétré par des obscurantistes dans la localité de Kouré au Niger."



"J'adresse mes condoléances aux familles éplorées et aux Présidents français Emmanuel Macron et nigérien Mahamadou Issoufou", a dit Idriss Déby.



Des assaillants non identifiés ont abattu dimanche, en fin de matinée, huit personnes à Koré, localité située à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey, au Niger.



Parmi les victimes figure deux nigérians et six touristes de nationalité française.



Les hommes armés qui ont mené l'attaque circulaient à bord de motos.



La région de Tillabéri où a eu lieu l'attaque se situe dans la zone de trois frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali, là où un bataillon tchadien est sollicité dans le cadre du G5 Sahel.