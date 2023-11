Attaque contre la prison de Conakry : L'état-major général des armées répond avec fermeté

Les forces de l'ordre guinéennes, déterminées à maintenir la sécurité et l'ordre public, ont immédiatement réagi avec fermeté face à cette tentative de déstabilisation.



Un assaut repoussé



Les assaillants armés ont fait face à une résistance farouche des Forces de Défense et de Sécurité guinéennes. Grâce à leur action courageuse, les autorités ont réussi à stopper la progression des individus armés et à les contraindre à fuir. Cette réponse rapide et efficace a permis de contenir la situation.



À l'heure actuelle, plusieurs des assaillants ont été appréhendés, et les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les autres impliqués dans cette attaque.



Prise de matériel et moyens roulants



Les individus en fuite ont abandonné du matériel et des moyens roulants, qui ont été récupérés par les Forces de Défense et de Sécurité. Cependant, on craint qu'ils ne se livrent à des actes de vandalisme et d'intimidation envers les populations locales.



L'objectif de cette attaque semble être de saboter les réformes en cours, entreprises par le Chef de l'État, Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, dans le cadre de la refondation de l'État. Ces réformes ont déjà montré des résultats tangibles, contribuant au progrès et à la stabilité du pays.



Engagement envers les réformes et la stabilité



Le communiqué de l'État-Major Général des Armées réaffirme l'engagement indéfectible des Forces de Défense et de Sécurité envers les réformes entreprises par le président Mamadi Doumbouya. Il affirme que ces réformes sont essentielles pour le progrès et la stabilité de la Guinée, et les autorités militaires continuent à œuvrer en ce sens malgré les tentatives de déstabilisation.



Appel à la population



Les Forces de Défense et de Sécurité appellent la population à rester calme et vigilante. Ils encouragent les citoyens à continuer de faire confiance à leur armée républicaine, qui est déterminée à maintenir la paix, la sécurité, et le progrès en Guinée.