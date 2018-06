Au Batha, la gendarmerie s'interpose contre le trafic d'humains vers la Libye

Dans le cadre des efforts de lutte contre le trafic des personnes vers la Libye, les forces de sécurité de la région du Batha ont une fois de plus intercepté un groupe d'individus qui tentait de se rendre en Libye. Ils ont été arrêtés en milieu de semaine dernière et présentés à la presse et aux autorités locales.Début mai dernier, un groupe de 24 voyageurs clandestins qui était en route pour la Libye avait été intercepté par la gendarmerie dans la région du Batha. La plupart des membres du groupe était âgé de 14 à 19 ans.Le réseau des trafiquants opérerait à Ati et organiserait des voyages clandestins. Deux jeunes personnes présentés comme des complices des trafiquants ont été arrêtés, il y a quelques semaines. Toutefois, les enquêteurs n'ont pas réussi à obtenir des indices lors des interrogatoires, afin de démanteler le réseau.Le gouverneur a saisi l'occasion pour attirer l'attention des parents du risque qu'encourt leurs enfants qui voyagent en Libye. "C'est une pratique inhumaine relevant de l'esclavagisme qui les attends là-bas", a-t-il indiqué.