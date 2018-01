Au Togo, 76,6% des assurés INAM sont satisfaits des prestations de service

Lomé, le 24 Janvier 2018- Préoccupé par la bonne santé au quotidien de ses concitoyens, le Chef de l’Etat SEM Faure Essozimna Gnassingbé a créé l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM). Et cet institut a commandité une enquête de satisfaction dont les résultats ont été restitués le 23 janvier à Lomé.



Cette enquête de satisfaction menée sur la période du 9 août au 11 septembre 2017 par téléphone avait pour objectif de déterminer le niveau de satisfaction des assurés et ayants droit, les prestataires ainsi que les employeurs ayant recours aux services et prestations de l’INAM afin d’améliorer la qualité de ses prestations dans les mois à venir et de relever le défi de 0 % d’insatisfaction. Elle a également permis de faire le bilan de qualité perçue des prestations sur tout le parcours, de l’adhésion jusqu’à la prise en charge.



Trois (3) principales cibles ont été prises en compte dans le cadre de cette enquête réalisée par le cabinet «Afrik Survey», une filiale du groupe «Ad Kontact» à savoir les assurés, les employeurs et les prestataires. A l’issue de l’étude, il est à noter que le taux de satisfaction varie selon les différents groupes ; 76,6 % pour les assurés, 71,7% pour les employeurs et de 66.4 % pour les prestataires. Par ailleurs, les sujets interrogés ont fait des propositions allant dans le sens de l’amélioration de la qualité-prix et de la communication. En revanche l’INAM doit améliorer la lourdeur des procédures.



« La réussite de la couverture maladie dépend de nous tous ici présents car c’est nous les biens portants qui devrons converger nos actions pour que désormais les malades n’aient plus de soucis à se faire soigner. Nous sommes appelés chacun en ce qui le concerne à jouer sa partition pour que la vision du Chef de l’État le président Faure Essozimna Gnassingbé pour l’assurance maladie des populations se réalise pleinement. », a inidiqué Myriam d’Almeida-Dossou, la Directrice Générale de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM). « Ces résultats permettront à l’INAM de capitaliser les acquis et d’optimiser ses services pour une plus grande satisfaction de ses clients. (…) Ils sont donc le fruit du travail d’une équipe engagée et volontaire de femmes, d’hommes agissant au quotidien pour le meilleur et aussi que l’institut s’engage à réduire les insatisfactions jusqu’à 0 %.», a-t-elle ajouté tout en soulignant qu’au vu de ces résultats, l’engagement est pris pour un INAM de plusieurs générations.



Notons que cette enquête a été conduite par le cabinet Afriksurvey auprès d’un échantillonnage de 1296 assurés, 113 prestataires, 106 employeurs via des appels téléphoniques. Et ce genre d’enquête est à sa deuxième édition. La première était réalisée par l’INAM elle-même.



Créée il y a 6 ans, l’INAM a pour mission d’offrir une prestation d’assurance aux fonctionnaires des administrations publiques et parapubliques. Des études sont en cours pour élargir ces prestations à toutes les couches de la population.