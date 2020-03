Aujourd’hui chez Canon Afrique centrale et Afrique du Nord, les femmes occupent plus de la moitié des postes de direction

Depuis l’ouverture de notre siège régional en 2015 avec une équipe de gestion de 6 personnes dont 4 femmes, l’égalité des sexes est au cœur de notre philosophie d’entreprise ; multiplié par cinq entre 2017 et 2020, le nombre d’employées a augmenté de manière spectaculaire chez Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (www.Canon-CNA.com) ; Canon Afrique centrale et Afrique du Nord va célébrer la Journée internationale de la Femme en lançant « SHE RISE », un programme d’entreprise de débats inspirants et de sessions de mentorat en faveur de l’autonomisation de ses employées.

Selon une étude réalisée par McKinsey, les progrès de l’Afrique en matière d’égalité des sexes sur le lieu de travail sont comparables à ceux des autres régions, notamment en raison de la forte participation des femmes au marché du travail. En Afrique, 25% des membres des conseils d’administration sont des femmes, contre une moyenne mondiale de 17%, soit la représentation féminine la plus élevée au monde dans ce domaine. La proportion de femmes dans les comités exécutifs (22%) est également légèrement supérieure à la moyenne. Néanmoins, le pourcentage de femmes africaines occupant des postes d’encadrement supérieur et intermédiaire est légèrement inférieur à la moyenne mondiale. En Afrique du Nord, seuls 9% des postes de cadres intermédiaires sont occupés par des femmes. Cependant, une enquête du cabinet Roland Berger estime qu’avec des femmes africaines aux postes de direction, on atteint 34% d’amélioration des performances des organisations.

Canon est heureux d’annoncer que plus de la moitié (57%) des postes de direction de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord sont aujourd’hui occupés par des femmes. Nous maintenons les femmes aux postes d’encadrement grâce à des régimes de travail flexibles et des programmes de formation qui favorisent l’égalité des chances et l’autonomisation des femmes. Canon encourage également les femmes à revenir sur le marché du travail et à renouer avec le succès après une interruption de carrière. Canon a notamment instauré un congé de maternité prolongé et des horaires de travail flexibles afin d’offrir davantage de possibilités de carrière aux femmes dans le secteur des technologies et de l’imagerie.

À l’occasion de la Journée internationale de la Femme, Canon va lancer sa campagne interne SHE Rise, qui vise à marquer son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes. Le programme comprend des exposés inspirants présentés par des femmes cadres de Canon, ainsi que des sessions de mentorat, de formation et de feed-back conçues pour soutenir les femmes sur leur lieu de travail.

Mai Youssef, directrice de la communication et du marketing d’entreprise, Canon Moyen-Orient, a déclaré : « Les conclusions de l’enquête sont extrêmement encourageantes : il existe un sentiment globalement positif à l’égard de l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail en Afrique centrale et Afrique du Nord. L’étude montre en outre que la région a connu une amélioration des politiques et de la parité hommes-femmes au cours des cinq à dix dernières années. Canon est fermement engagé en faveur des femmes et de la communauté. Intégré à notre organisation, ce principe est inscrit dans notre culture d’entreprise, le "Kyosei". Nous continuerons d’inscrire parmi nos priorités la création d’opportunités permettant aux femmes de progresser dans leurs rôles respectifs, tandis que nous poursuivons notre trajectoire de croissance dans la région. »

Veronica Juul-Nyholm, directrice des ressources humaines, Canon Moyen-Orient et Afrique centrale et du Nord, a déclaré : « Conçue pour soutenir l’autonomisation des femmes, notre campagne SHE Rise témoigne de notre engagement permanent envers les femmes et leur promotion. Ce programme, destiné aux jeunes femmes de notre organisation, portera essentiellement sur des discussions et des sessions de mentorat. Il visera non seulement à améliorer leurs compétences et à les aider à assumer leur rôle, mais également à leur donner confiance en elless pour poursuivre leurs objectifs de carrière. »

La campagne SHE Rise est un programme d’engagement multi-étapes. Dans une première phase, elle impliquera 10 à 15 jeunes femmes de l’ensemble de l’organisation qui bénéficieront de sessions de coaching, de mentorat et de formation. Le programme comprend également d’autres activités, notamment un exposé et une séance de questions-réponses, auxquels elles pourront participer.

La Journée internationale de la Femme est une journée mondiale dédiée à la célébration des réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Cette journée est également un appel mondial à agir pour accélérer l’égalité pour les femmes. Elle a lieu chaque année depuis maintenant plus d’un siècle. La première Journée internationale de la Femme, organisée en 1911 aux États-Unis, avait rassemblé plus d’un million de personnes. Aujourd’hui, la Journée internationale des femmes n'est pas spécifique à une nation ni à une organisation : c’est un mouvement mondial universel.

En Afrique et dans le monde entier, Canon montre l’exemple en matière d’égalité des genres. Guidé par sa philosophie d’entreprise, le Kyosei – vivre et travailler ensemble pour le bien commun – le Groupe respecte pleinement la diversité des genres, des cultures, des coutumes, des langues et d’ethnicité. Canon reconnaît la valeur et la force des femmes : c’est pourquoi notre Société a créé un environnement de travail qui aide les femmes à exceller et à réaliser leur potentiel sur leur lieu de travail.

