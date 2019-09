Autant de smartphones capables de réaliser des photographies sont disponibles sur le marché, lequel le mérite vraiment ?

TECNO (www.TECNO-Mobile.com) vient de commercialiser la série TECNO CAMON 12 avec un appareil photo optimisé permettant tout angle de photographie. Les fonctionnalités de prise de vue ultra nette / super grand angle de 120° / photographie macroscopique jusqu’à 2cm / effet Bokeh, offrent à l’utilisateur la chance d’immortaliser des moments magiques, sous de multiples angles, pour découvrir toute la beauté d’un monde, d’une manière beaucoup plus nette, plus proche et plus complète. Autant de smartphones de photographie sur le marché, lequel le mérite vraiment ?

À commencer par la taille de l’écran. Avec ses 6,55 pouces pour le TECNO CAMON 12 Air, 6,52 pouces pour le TECNO CAMON 12 et 6,4 pouces pour le TECNO CAMON 12 Pro, les nouveaux modèles TECNO CAMON sont au-dessus de leurs pairs à l’instar du SAMSUNG M20 (6,3 Dot Notch), du HONOR 20i (6,21), et de l’OPPO A5S (6,2 Dot Notch). En plus d’un écran plus grand et de l’incroyable ratio edge enrobant à 90%, le TECNO CAMON 12 Air n’hésite pas à se doter du révolutionnaire Dot-in Display, une première dans l’application des toutes nouvelles technologies à un prix irrésistible, le seul autre produit Dot-in Display étant le Samsung S10, qui est vendu à un prix nettement plus élevé.

La plupart des smartphones sont équipés d’un appareil photo optimisé pour une expérience photographique optimale. Le SAMSUNG M20 et l’OPPO A5S disposent d’un double appareil, alors que le HONOR 20i est équipé d’un triple objectif arrière de 24+8+2 mégapixels (MP), le TECNO CAMON 12 Air de 16+2+5 MP, et les TECNO CAMON 12 et TECNO CAMON 12 Pro de 16+2+8 MP. De plus, les modèles de la série CAMON 12 bénéficient de la technologie d’intelligence artificielle AI Max Triple Camera pour permettre une photographie avec un super grand angle, repousser les limites de la série CAMON en matière de selfie, et pour laisser l’usager capter la beauté du monde qui l’entoure.

Côté mémoire et batterie, avec 64GB ROM + 6GB RAM et une recharge rapide, le CAMON 12 Pro garantit une performance plus élevée et fiable que ses concurrents sur le marché, ex. le SAMSUNG M20 (64+4GB) et l’OPPO A5S (64+4GB). Les usagers des smartphones TECNO CAMON 12 jouiront de davantage de place pour stocker leurs images, leurs morceaux de musique, leurs vidéos et leurs fichiers. La RAM de 6GB permet au plus récent système d’exploitation Android 9 de fonctionner plus rapidement et souplement. L’usager peut multiplier les tâches simultanément sans temps de chargement ni latence.

Et ce n’est pas tout. La série TECNO CAMON 12 reçoit aussi de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, AR Sticker & AR Emoji offriront des interactions très amusantes. Suivez l’inspiration du moment. La fonction AR Sticker comprend plus de 220 caractéristiques faciales et permet l’identification sur 120°. Des fonctions d’embellissement lumineux et de localisation sont également envisagées, et l’édition spéciale FC Manchester City est à ne manquer sous aucun prétexte. Animez votre emoji préféré avec de véritables expressions faciales et amusez-vous à chaque photo ou enregistrement vidéo. Avec AR Emoji, partagez vos émotions en toute liberté avec vos amis.

Tous ces avantages compétitifs ne sont pas assortis d’une tarification prohibitive. Là aussi, la série TECNO CAMON 12 joue aux avant-postes. Pour résumer, toutes ces spécifications démontrent que la série CAMON 12 surpasse les smartphones concurrents de même gamme tarifaire, avec en prime la dernière technologie Dot-in Display, un triple appareil photo AI Max optimisé et une grande capacité de mémoire à un prix très attractif.

