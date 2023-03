Autonomisation socio-économique au Tchad : des femmes formées à l'entrepreneuriat à Mongo

L'association féminine oeuvrant pour l'entrepreneuriat (AFOPE) a organisé un atelier de formation en entrepreneuriat pour les filles et les mères célibataires dans sa salle. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des filles et des mères célibataires dans la commune urbaine de Mongo.



Dans son discours de bienvenue, la présidente de l'association, Madame Léa Malloum, a souligné l'objectif de la formation avant de rappeler aux participantes l'importance de l'entrepreneuriat.



Après une journée de formation, les filles et les mères célibataires se sont déclarées satisfaites car elles se sont bien équipées pour prendre en main leur destin.