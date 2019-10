Aux expatriés congolais : 3 mots, 4 maux !

3 mots, 4 maux !



1- Vous dites diaspora ?

Le pouvoir des mots, vous en faites quoi ?

Le quiproquo :

Diaspora et shoah, deux mots à connotation juive, laissant les à nos frères juifs : ça leur va bien.

Avez vous remarqué que nos amis français n'utilisent pas le mot diaspora pour nommer les français de l'étranger ?

Pour preuve, l'expression diaspora française signifie : juifs de France.

Alors : EXPATRIÉS CONGOLAIS.



2- Le Général, vous l'appelez Préfet ?

Il est Préfet de qui ? Préfet de quoi ?

L'oxymoron :

S'il est Préfet, alors pourquoi dites vous, Paris capitale du Congo libre ?

Le paradoxe :

S'il est Préfet, alors pourquoi dites vous, nous préparons un coup d'État militaire de Paris pour libérer le Congo ?



C'est pas tant la main basse des puissances étrangères qui détruit le Congo, notre talon d'Achille c'est notre propre TRIBALISME.



Heureusement la solution existe : la NATION.



3- Élection ou Insurrection ?

La question n'est pas, pour ou contre une transition ... Mais, on y arrive comment ?

Le diktat :

- La vérité : nombreux chemins mènent à l'alternance.



Alors pourquoi quand approche une élection majeure, certains veulent nous imposer l'inaction, le défaitisme par ce serpent à trois têtes : boycott, insurrection, coup d'État ?



- Le constat : de 1997 à 2021 = 24 ans.

En près d'un quart de siècle, ce pouvoir n'a pas été vaincu par le boycott, l'insurrection ou la guerre.



Alors, pourquoi combattre violemment ceux des nôtres qui, aujourd'hui, réalisent qu'une victoire est possible par les urnes ?



-À savoir : c'est à son point de passage obligé qu'on attend son adversaire ...

Prochain passage obligé : 2021.



Alors, ensemble, donnons nous les moyens de vaincre par les urnes : nous savons tous que c'est possible.



"LA MAGIE, C'EST LE TRAVAIL"



Parfait MAVUNGU