Avancée majeure vers la réconciliation au Tchad : le Président reçoit l'émissaire de la CEEAC

Le Ministre congolais du Tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CEEAC pour la transition au Tchad, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le Président de Transition pour discuter des négociations qui ont abouti à la signature de cet accord de réconciliation.



L'accord de réconciliation, signé le 31 octobre 2023, permet aux exilés liés aux événements du 20 octobre 2022 de revenir au Tchad, marquant ainsi un pas crucial vers la stabilisation politique et la restauration de la paix dans le pays. Ces négociations ont été menées de manière collaborative, avec l'engagement de toutes les parties concernées.



Le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno, a joué un rôle clé dans ces négociations, démontrant son engagement envers la paix et sa volonté de trouver des solutions aux défis du pays.



L'accord de réconciliation contient plusieurs mesures essentielles, notamment la garantie de sécurité pour les rapatriés et des engagements en matière de dialogue et de coopération pour maintenir la stabilité politique.



L'émissaire de la CEEAC a félicité les parties pour leur engagement en faveur de la paix et de la réconciliation, soulignant que la CEEAC reste résolument engagée à soutenir le processus de transition au Tchad.



Le Président de Transition s'est dit satisfait de la signature de cet accord et a salué les efforts déployés par toutes les parties impliquées dans le processus de réconciliation. Il a souligné que la réunification du pays est une priorité absolue pour son gouvernement et a réaffirmé son engagement en faveur d'une transition pacifique et inclusive au Tchad.