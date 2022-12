Avancements : le plaidoyer du général Ismat Issakha Acheikh pour les "anciens" de la gendarmerie

Une grande satisfaction pour le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Ismat Issakha Acheikh, qui s'est exprimé au micro d'Alwihda Info. Il a toutefois lancé un appel au président de transition, en faveur des "anciens" qui n'ont pas encore bénéficié d'avancement.



"Je remercie le président de la République d'avoir élevé mon deuxième adjoint au rang et appellation de général de brigade. Je suis très fier de lui, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un vrai bosseur. Autre chose aussi, on a d'autres anciens qui sont là. On demande à Son Excellence Monsieur le Président de nous aider à élever ces anciens gendarmes qui ont fait plus de 15, 20 ans (de carrière, Ndlr)", a déclaré le général Ismat Issakha Acheikh au micro d'Alwihda Info.