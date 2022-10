INTERNATIONAL Avec son nouvel engagement, la fondation Gates se joint à l'appel pour contribuer à mettre fin à la polio

Aujourd'hui, au Sommet mondial sur la santé, la fondation Bill-et-Melinda-Gates a annoncé qu'elle consacrera 1,2 milliard de dollars pour soutenir les efforts visant à mettre fin à toutes les formes de poliomyélite dans le monde. L'annonce a été faite en amont d'un moment clé pour l'engagement, qui sera organisé conjointement par l'Allemagne et l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP).

Le nouvel engagement financier appuiera la mise en œuvre de la Stratégie d'éradication de la poliomyélite 2022-2026 de l'IMEP, qui vise à mettre fin au polio-virus sauvage dans les deux derniers pays où la maladie est endémique, le Pakistan et l'Afghanistan, et à mettre fin aux éclosions de nouveaux variants du virus. La fondation a versé près de cinq milliards de dollars à l'IMEP à ce jour.



« L'éradication de la polio est à portée de main. Mais pour le moment, la maladie reste une menace. En travaillant main dans la main, le monde peut mettre fin à cette maladie », a déclaré Bill Gates, co-président de la fondation Bill-et-Melinda-Gates. « Je tiens à remercier l'Allemagne d'accueillir les événements de cette semaine ainsi que pour son soutien de longue date à la lutte pour l'éradication de la polio, et j'exhorte les autres donateurs à soutenir la stratégie d'éradication afin que plus personne ne soit jamais paralysé par la poliomyélite. »



Le 18 octobre, l'Allemagne co-organisera la cérémonie d'engagement de l'IMEP lors du Sommet mondial sur la santé, au cours de laquelle les partenaires mondiaux, les donateurs et les dirigeants nationaux prendront de nouveaux engagements en faveur de la stratégie 2022-2026 de l'IMEP, qui nécessite un financement de 4,8 milliards de dollars. Si elle est entièrement financée, l'IMEP permettra à 370 millions d'enfants de bénéficier chaque année de vaccins contre la polio et d'autres services de santé essentiels. Les efforts de l'IMEP comprennent l'approfondissement des relations avec les collectivités, le soutien aux gouvernements en réponse aux épidémies et l'aide au déploiement d'un vaccin contre la poliomyélite nouvelle génération.



« La lutte contre la poliomyélite a fait beaucoup plus que protéger les enfants contre la polio. Elle a aussi joué un rôle clé dans le renforcement des systèmes de santé », a déclaré Melinda French Gates, coprésidente de la fondation Bill-et-Melinda-Gates. « Les travailleurs de la lutte contre la poliomyélite ont été particulièrement essentiels dans la réponse à la COVID-19 et pour sensibiliser les collectivités à l'importance de la vaccination contre les maladies évitables. »



Avec sa Stratégie 2022-2026, l'IMEP s'efforce d'intégrer davantage les campagnes de lutte contre la poliomyélite aux services de santé en général et aux programmes d'immunisation fondamentaux. Il est essentiel de continuer à accroître l'utilisation d'un nouvel outil novateur — le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nOPV2) — pour arrêter les épidémies de variants du polio-virus de façon plus durable. Les investissements dans l'IMEP contribuent également à renforcer les systèmes de santé nationaux et à faire en sorte que les pays soient mieux préparés à répondre aux futures menaces pour la santé. De plus, la stratégie poursuit l'engagement de l'IMEP à atteindre l'égalité des sexes à tous les niveaux du programme.



« Les dernières étapes de l'éradication sont de loin les plus ardues. Mais notre fondation demeure vouée à créer un avenir sans poliomyélite, et nous avons bon espoir qu'il sera bientôt une réalité », a déclaré Mark Suzman, PDG de la fondation Bill-et-Melinda-Gates. « Nos investissements dans l'éradication de la polio nous rapprochent non seulement de cet objectif crucial, mais ils renforcent aussi la résilience à long terme en consolidant l'infrastructure des soins de santé et en veillant à ce que nous soyons prêts à répondre aux futures pandémies. »



En étroite collaboration avec les gouvernements du monde entier, l'IMEP a contribué à réduire de plus de 99 % les cas de polio dans le monde et à prévenir environ 20 millions de cas de paralysie due à la poliomyélite depuis 1988. Malgré ces progrès historiques, les interruptions de la vaccination de routine, la désinformation sur les vaccins, les troubles politiques et les inondations tragiques au Pakistan en 2022 ont souligné l'urgence d'en finir avec la polio.



Les pays qui avaient précédemment éliminé toutes les formes de polio-virus ont récemment signalé de nouveaux cas du virus. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux confirmé des éclosions d'un variant du polio-virus, et ont été ajoutés à la liste des éclosions de l'Organisation mondiale de la Santé en septembre 2022. En 2022, le Malawi et le Mozambique ont tous deux détecté des cas de poliomyélite sauvage provenant de l'étranger.



En 2019, Gavi, l'Alliance du vaccin, est devenue le sixième partenaire fondamental de l'IMEP, renforçant ainsi leur collaboration. L'IMEP continuera de mettre l'accent sur l'interruption de la transmission du virus et l'éradication de la poliomyélite au moyen de campagnes de vaccination utilisant le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). Gavi complète les efforts de l'IMEP en fournissant un soutien aux pays à faible revenu avec le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI).





