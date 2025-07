Guinée-Bissau : le président Umaro Sissoco Embaló en visite aux Etats-Unis

Le président de la République, le général Umaro Sissoco Embaló, est arrivé ce lundi aux États-Unis d'Amérique, où il a été reçu par les autorités nord-américaines et l'ambassadeur de Guinée-Bissau à Washington.



Le déplacement officiel fait partie de l'invitation formulée par son homologue nord-américain à participer au premier Sommet avec les dirigeants africains, promue par l'actuelle administration américaine.



Cette réunion, limitée à cinq chefs d'État (Guinée-Bissau, Gabon, Libéria, Mauritanie et Sénégal), vise à renforcer les relations commerciales et les investissements bilatéraux, sur la base d'une nouvelle approche centrée sur la prospérité partagée.



L'inclusion de la Guinée-Bissau à ce sommet représente la reconnaissance du pays en tant que partenaire stratégique doté d'un potentiel de développement et d'une capacité à s'affirmer en fonction de ses propres atouts.