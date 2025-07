Gabon/Etats-Unis : signature d’un accord de financement entre l’État gabonais et le groupe Millenial Potash

En marge de sa participation au sommet multilatéral convoqué par Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, consacré notamment aux enjeux liés à l’exploitation des minéraux critiques, le président de la République, chef de l’État du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé à Washington, la cérémonie de signature d’un accord stratégique entre l’État gabonais et la société minière américaine Millenial Potash.



Cet accord porte sur un financement de 500 millions de dollars destiné au développement du gisement de potasse de Mayumba, l’un des projets structurants pour la souveraineté minérale et la transformation industrielle du Gabon. Une première tranche de 5 millions de dollars sera consacrée aux études de faisabilité, tandis que le financement principal soutiendra la phase de développement et la construction des infrastructures nécessaires.



Ce projet prévoit une production annuelle de 800 000 tonnes d’engrais potassique, et devrait générer 375 emplois directs et 600 emplois indirects au profit des populations locales. Il s’inscrit pleinement dans la vision du chef de l’État gabonais visant à faire du secteur minier un levier durable de croissance inclusive et de création d’emplois.



Lors de son intervention, le président Oligui Nguema a réitéré les priorités du Gabon en matière de développement des infrastructures énergétiques et de transport, tout en lançant un appel aux investisseurs américains pour accompagner la transformation structurelle de l’économie gabonaise.



Il convient de souligner que cette signature marque l’aboutissement des échanges initiés entre le président de la République du Gabon et Farhad Abasov, président du conseil d’administration de Millenial Potash, lors de leur rencontre en marge de la COP28, le 30 novembre 2023, à Dubaï.