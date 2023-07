AFRIQUE BAD : Ousmane Fall nommé directeur des opérations non souveraines et de l’appui au secteur privé

C’est fort de sa riche expérience de 17 ans que le nouveau promu va prendre ses nouvelles fonctions.

En effet, le Groupe de la Banque africaine de développement a nommé Ousmane Fall, de nationalité sénégalaise, au poste de directeur des opérations non souveraines et de l’appui au secteur privé, à compter du 1er août 2023.



Ousmane Fall a passé les quatre dernières années à la Société financière internationale (SFI, filiale du Groupe de la Banque mondiale), où il a assuré la direction stratégique de la planification nationale et du dialogue ministériel dans le domaine des infrastructures en Afrique.



À la Société financière internationale, il s’est occupé de divers secteurs, à savoir l’eau, le traitement des déchets et l’assainissement, les transports et l’énergie, la logistique et les télécommunications. Il a également supervisé la mise en place de la plateforme de financement municipal pour l’Afrique subsaharienne.



Ousmane Fall a développé et exécuté le premier investissement en titres adossés à des actifs pour l’accès à l’énergie en Afrique, ainsi que les premiers investissements du secteur privé dans l’hydroélectricité et l’énergie solaire au Gabon et au Bénin.



Il a également mis en place une stratégie de conversion du gaz à l’électricité pour le gouvernement sénégalais, ainsi que la première stratégie de financement municipal pour les villes de Dakar, Cotonou, Abidjan et Douala. Il a également mené des efforts de développement commercial dans toute l’Afrique, établissant de solides relations avec des clients du secteur privé, des gouvernements centraux et locaux, des villes et des entités souveraines sélectionnées sur le terrain.



Pendant 10 ans, M. Fall a travaillé au sein du Groupe de la Banque africaine de développement. Il a occupé plusieurs postes, notamment ceux de chef de division par intérim de la Division chargée de la stratégie et du soutien transactionnel, et de responsable de la Division des infrastructures non souveraines, fournissant d’importants services de conseil et un soutien transactionnel aux départements des opérations non souveraines.



Il supervisait les responsables de projet dans des domaines tels que la conception de transactions liées à la dette et aux garanties, l’évaluation de la bancabilité des projets, la structuration du capital, le rehaussement de crédit des projets, l’effet de levier financier et la modélisation financière. Il a également été le fer de lance de la gestion des connaissances et de la formation sur les opérations non souveraines. Il a mis en place des modules sur les opérations non souveraines axés sur le financement de projets, les prêts aux entreprises, la modélisation financière, l’assistance technique, la gestion des relations avec les clients et les prises de participation.



M. Fall a occupé avec succès le poste de chargé d’investissement, menant à bien des transactions historiques dans le secteur privé au sein de la Banque. Il a acquis une connaissance approfondie des marchés africains de la dette et des actions, des produits de garantie, des produits dérivés et des instruments de rehaussement de crédit.



Il a dirigé l’exécution des premières opérations non souveraines du Groupe de la Banque africaine de développement dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de l’éducation, ainsi que les premiers projets de dragage portuaire et de production d’électricité à partir du gaz. Il a également travaillé au sein du département du secteur public de la Banque, sur des projets solaires au Maroc, des projets hydroélectriques en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Cameroun et en Guinée, ainsi que sur d’autres projets de transport d’électricité au Nigéria et en Zambie.



Il a également travaillé au sein du département des risques, où il a contribué à la définition et à la mise en œuvre du cadre d’adéquation des fonds propres et de la politique de gestion des risques de la Banque. Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, M. Fall était banquier d’affaires au sein de la division des financements structurés de la Société Générale à Paris.



Il est titulaire d’un Master of Science in Finance de l’INSEEC Business and Management School en France (2005).





