BAD : approbation d’un investissement de 10 millions de dollars dans Dhamana

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé une prise de participation de 10 millions de dollars dans Dhamana Guarantee Company Limited afin de soutenir l’utilisation des marchés de capitaux comme source alternative de financement à long terme pour les infrastructures et le secteur réel en Afrique de l’Est.



Dhamana sera domiciliée au Kenya en tant que société à responsabilité limitée, avec un mandat régional pour fournir des garanties de crédit sur les instruments du marché des capitaux d’emprunt. Le financement du Groupe de la Banque permettra à Dhamana d’émettre des garanties pour des titres de créance.



Ces obligations en monnaie locale sont destinées à renforcer la notation de crédit des instruments afin d’attirer les investissements des fonds de pension, des compagnies d’assurance et des fonds souverains pour financer les infrastructures et le secteur réel en Afrique de l’Est.



La Banque, en collaboration avec InfraCo Africa (qui fait partie du Private Infrastructure Development Group), Financial Sector Deepening Africa, ainsi que des investisseurs institutionnels locaux et d’autres partenaires, soutiendra l’opérationnalisation de Dhamana.



Pour sa part, Dhamana soutiendra l’accès au financement pour des secteurs clés, notamment les transports, l’eau, les énergies renouvelables et la gestion des déchets, entre autres. La structure s’engage à catalyser le financement pour aider à l’expansion du financement vert et durable en Afrique de l’Est.



Ses activités de garantie de crédit devraient apporter aux investisseurs la confiance nécessaire pour soutenir l’allocation et l’intermédiation des fonds communs d’investisseurs institutionnels privés dans les infrastructures.



« La Banque africaine de développement est heureuse de continuer à soutenir l’opérationnalisation de solutions innovantes telles que celles fournies par Dhamana pour débloquer et canaliser les financements à long terme en monnaie locale vers le secteur réel », a déclaré Nnenna Nwabufo, directrice générale de la Banque africaine de développement pour la région Afrique de l’Est.



Quant à Philippe Valahu, PDG du PIDG (Private Infrastructure Development Group), « le fait que la Banque africaine de développement se joigne au PIDG marque une étape importante pour la société de garantie Dhamana. Ces fonds propres supplémentaires permettront à Dhamana de mobiliser encore davantage d’importantes réserves inexploitées de capitaux institutionnels nationaux dans l’économie réelle de l’Afrique de l’Est, telles que de nouvelles infrastructures vertes et des fournisseurs de crédit aux particuliers et aux entreprises.



Le partenariat de la Banque avec Dhamana fait progresser plusieurs objectifs stratégiques, notamment contribuer à stimuler le financement du marché de la dette en monnaie locale dans divers secteurs d’infrastructure et à accroître la diversification économique et la compétitivité dans la région.



L’intervention s’aligne également sur les priorités de la Banque visant à promouvoir l’intégration régionale, notamment par l’amélioration du développement des infrastructures, la promotion d’une industrialisation inclusive et durable, et la promotion de l’innovation.