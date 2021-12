AFRIQUE BAD : publication d’une étude de marché en matière d’adaptation en Afrique

Alwihda Info | Par AFDB - 22 Décembre 2021

Il s’agit d’un instrument financier qui permet aux donateurs, consommateurs et autres entités qui en ont les moyens, de contribuer au financement de projets d’adaptation dans les pays africains.



La Banque africaine de développement, en partenariat avec le prestataire de services professionnels Ernst & Young et Perspectives Climate Group, a publié une étude sur la demande d’avantages d’adaptation certifiés comme mode de financement des projets d’adaptation du secteur privé en Afrique Les avantages d’adaptation certifiés sont générés par le mécanisme des avantages de l’adaptation, un instrument financier innovant qui permet aux donateurs, consommateurs et autres entités qui en ont les moyens, de contribuer au financement de projets d’adaptation dans les pays africains.



Le rapport présente les résultats obtenus à partir de 68 réponses, en ligne et de 15 entretiens en personne. Les participants ont estimé que le mécanisme des avantages de l’adaptation était très pertinent pour l’agriculture et la foresterie, la gestion des ressources hydriques, l’accès à l’énergie, la biodiversité et les systèmes d’information climatiques, quelle que soit la taille des projets. Ils se sont dit intéressés pour les projets de l’ordre d’un million à cinquante millions de dollars.



La Banque africaine de développement a lancé la phase pilote du mécanisme des avantages de l’adaptation en 2019, afin de fournir une structure de travail aux parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au moment du bilan mondial en 2023.



En rémunérant les développeurs de projets pour qu’ils fournissent des avantages d’adaptation certifiés, les donateurs contribueront à répondre aux besoins des pays en développement tout en aidant à réduire les coûts des technologies et à stimuler de nouveaux investissements dans l’adaptation. Le 5 novembre dernier, en marge de la COP26 à Glasgow, Ernst & Young a organisé une session au « pavillon des Nations de la forêt tropicale », au cours duquel des intervenants ont expliqué le Mécanisme des avantages de l’adaptation et présenté les résultats de l’étude de marché, y compris une synthèse des réponses obtenues au questionnaire en ligne ainsi que les principales conclusions.



Selon la plupart des participants, une définition explicite des indicateurs de mesure et leur vérification a posteriori renforceraient la crédibilité des Avantages de l’adaptation. Ils ont également estimé que les indicateurs de résultat et d’impact étaient les plus pertinents pour mesurer les Avantages de l’adaptation et préconisé des efforts de communication plus énergiques et mieux ciblés, qui expliqueraient les processus et l’impact spécifiques du Mécanisme des avantages de l’adaptation afin de renforcer l’adhésion des acteurs de l’adaptation.





Dans la même rubrique : < > G5 Sahel : les femmes réclament la parité aux postes décisionnels Cameroun : un trafiquant faunique traduit en justice à Nanga Eboko Tchad-Niger : les gouverneurs du Lac et de Diffa mutualisent leurs efforts