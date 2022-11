BEAC : une « contribution efficace au maintien des équilibres macroéconomiques » (Abbas Mahamat Tolli)

Au cours d’un colloque qui s'est tenu le 22 novembre au Radisson Blu, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli, a rappelé que c'est il y a 50 ans que naissait cette institution, par la volonté de ses Etats membres qui est celle de renforcer leur coopération monétaire, répondre aux aspirations de la croissance, du développement et du bien-être de leurs populations.



Abbas Mahamat Tolli a indiqué que depuis sa création, la BEAC a eu à faire face au fil des années à divers soubresauts et de nombreux facteurs déstabilisants, tels que les crises économiques des années 80, la dévaluation du FCFA en 1994 ou encore le choc pétrolier négatif de 2014, la crise sanitaire de 2019-2020 et ses corollaires, puis les tensions inflationnistes.



« Nous devons rester attentifs face aux menaces qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages, ainsi dit, la résilience économique se trouve au cœur de nos préoccupations communes, elle est vitale pour nos économies, c'est ce qui justifie la pertinence du thème de ce symposium », ajoute-t-il.



Pour le ministre d'Etat, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein Kourayo Médard, représentant par ailleurs le président de Transition, les pays de la sous-région sont exposés à une insécurité alimentaire grandissante, à cause du conflit russo-ukrainien et doivent faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires. Il a tenu cependant à saluer la contribution efficace de la BEAC au maintien des équilibres macroéconomiques, et au renforcement de la résilience de la CEMAC.